Jackie: À voir absolument

Ça nous étourdit, ce film. Les scènes se succèdent sans qu’on ait eu le temps de prendre notre souffle. La musique, omniprésente et magnifique, ne nous donne pas plus de répit. Et c’est exactement ce que veut nous faire vivre Pablo Larrain (Post Mortem, NO). Le réalisateur chilien réussit parfaitement à nous fait vivre l’intensité des heures et des jours qui ont suivi l’assassinat du président américain John F. Kennedy du point de vue de sa femme, Jacqueline Bouvier Kennedy. Le spectateur vit ce chaos émotionnel avec la principale intéressée. Jackie passe à travers toutes les étapes du deuil (la peine, la rage) tout en ayant sur les épaules la responsabilité de préparer des funérailles dignes de son mari.

Nous découvrons l’ancienne première dame des États-Unis sous un nouveau jour dans ce long métrage. Nous la savions élégante, gracieuse, mais Jackie commande l’attention dans ce biopic fabuleux. Toute la force de cette femme se déclenche dans le deuil. Le réalisateur la cadre souvent en plein centre ou en gros plan. La performance de Natalie Portman est phénoménale dans les circonstances. À travers son visage, nous vivons tout le choc et la tristesse de cette mort tragique – Jackie était aux côtés de son mari lorsqu’il a été tué… – mais nous sentons aussi dans son pas vif et son entêtement quant aux procédures entourant les funérailles qu’elle est déterminée à ce que le peuple américain soit reconnaissant envers son défunt mari, qui aura présidé les États-Unis que plus d’un an.

Plein écran

Quelques jours après la mort de John F., Jackie, isolée dans une maison de campagne, reçoit la visite d’un journaliste. Il se passe un espèce de jeu de pouvoir avec celui-ci, qui est forcément touché par la candeur et la tristesse de la première dame. Elle utilise sa vulnérabilité pour lui faire écrire l’histoire qu’elle a besoin de raconter: elle s’imagine un parallèle entre la légende de Camelot et son mari. Cette image, mine de rien, a solidifié l’héritage de John F. Kennedy à tout jamais dans la mémoire collective. Jackie, cette jeune veuve brisée qui a sauvé l’honneur.

Un film puissant à la photographie impeccable. À voir absolument.