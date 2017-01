Mes nuits feront écho: Rêver ensemble

Mes nuits feront écho nous fait voyager. Le premier long métrage de la cinéaste québécoise Sophie Goyette a été tourné au Québec, au Mexique et en Asie. Ce voyage qu’elle nous propose n’est toutefois pas porté vers l’exotisme, mais vers une émotion. Il y a là, avant toute chose, le désir de transmettre sur grand écran l’espoir et que cette sensation fleurisse ensuite à l’intérieur de nous.

«Aux projections du film, je dis souvent aux gens: «Soyez patients au début. Je crois sincèrement que le film va vous le rendre en retour», dit la cinéaste en entrevue. C’est un cinéma où il faut être patient, mais qui peut être accessible dans ses thèmes et personnages. Tout passe beaucoup par le ressenti.»

Ses trois personnages principaux – Éliane, Romes et Pablo – sont des «rêveurs éveillés». Ils sont unis par une force intérieure qui les pousse vers l’exil pour se défaire de leurs prisons imaginaires: le deuil, une passion artistique inassouvie, un amour du passé. «Très rapidement, les trois personnages se sont dessinés dans ma tête et je voulais leur donner un élan d’espoir – même subtil – au coeur de leurs questionnements», indique Sophie Goyette.

Leur quête est présentée dans un univers onirique, éthéré, près du réel, mais pas tout à fait la réalité. Tout est dans la lenteur et la puissance des mots ou des silences. Le temps est si précieux dans l’univers de Sophie Goyette. En plein milieu du film arrive une scène clé: un plan-séquence de 14 minutes, une longue et lente conversation entre Éliane et Romes sur un bateau. «Le dialogue est au gré des vagues, indique la cinéaste. Je voulais donner l’impression qu’on vit vraiment la scène. Pendant un moment on est sur l’eau avec eux et quand on en sort, on se dit: «ah, ok, c’est un film».»

Plein écran

Pendant le tournage, le rythme désiré du film, tout en délicatesse, a dû être géré différemment dans chaque pays. «Le film a été fait en quatre langues, dit Sophie Goyette. Je voulais une unité et je faisais beaucoup de prises parce que chaque culture a son propre rythme de langage. En Asie, les gens peuvent parler beaucoup plus vite tandis que dans mon film, y’a quelque chose de plus onirique. Il fallait donc que je demande aux acteurs d’y aller plus lentement. Et au Mexique, c’était autre chose. Je voulais que tout le monde possède le même langage pour le film. J’ai beaucoup travaillé le rythme de livraison des dialogues avec les acteurs.»

Signature sensible

Ceux qui sont familiers avec l’univers de Sophie Goyette – qui a signé cinq courts ces dernières années, dont La Ronde et Le futur proche – retrouveront dans ce premier long métrage sa signature visuelle et sa sensibilité hors pair. «C’est un bagage conscient et inconscient… un peu comme un auteur qui écrit son sixième livre. J’y vais avec ce que j’ai en tête, mais j’essaie toujours d’aller ailleurs. C’est la première fois que j’ai autant de musique et de dialogues, par exemple. J’ai quand même l’impression de me mettre au défi à chaque fois.»

Cette fois-ci, le défi était assez énorme puisque le film a été produit sans subvention majeure et que la cinéaste porte plusieurs chapeaux. Sophie Goyette a assuré la scénarisation, la réalisation, la production, le montage, le casting, le repérage, la direction artistique et plus. «Dans tout grand défi, quand on est au début, on ne voit pas totalement la montagne et on se dit: une étape à la fois, dit-elle humblement. Ç’a vraiment été ça pour moi, j’y suis allée en morcellements. L’écriture a duré plus de deux mois, puis pendant près d’une année, je suis partie seule pour trouver mes lieux, mes acteurs, mon équipe. Ma force a été d’y aller un pas à la fois et que chaque pas soit solide.» Si Sophie Goyette a réussi à atteindre le haut de sa montagne en cette semaine de sortie en salle de Mes nuits feront écho, le prochain mont devrait être moins imposant. «J’ai l’impression qu’il y a eu un petit miracle avec ce film-là, mais je ne crois pas que c’est quelque chose que je vais refaire.»

Ce petit miracle s’est avéré aussi être une grande surprise pour la principale intéressée puisqu’au moment d’imaginer le récit de Mes nuits feront écho, Sophie Goyette travaillait déjà sur deux autres projets. «C’est une surprise totale que ce soit ce film-ci mon premier long métrage. Pour la petite histoire: j’ai étudié en microbiologie et j’ai tout lâché pour foncer en cinéma. Suite à mes cinq courts métrages, je me rendais compte que les histoires que j’avais en tête étaient de plus en plus longues. J’ai commencé à écrire deux autres longs métrages, un documentaire pour lequel on m’avait approché avec des patients atteints de maladie mentale et un autre, de fiction – Les Lauréats. Je les écrivais version après version et ça prenait du temps pour établir le budget, faire les dépôts de subventions, etc. J’ai donc décidé d’en faire un par moi-même parce qu’il fallait absolument que je tourne un film après trois ans d’attente. Je ne suis pas seulement scénariste, mais cinéaste.»

Le cinéma de Sophie Goyette a assurément un écho universel, international. Tous ses films ont eu une première dans de grands festivals de films mondiaux et ce long métrage ne fait pas exception. Mes nuits feront écho sera présenté en compétition au Festival international du film de Rotterdam quelques semaines après sa sortie en salle au Québec.

«La plus belle étape d’un film, c’est le lien avec le public et c’est ça que j’ai hâte de vivre. Même pas pour moi, mais pour le film, dit la cinéaste. J’ai hâte que le film rencontre son public, peu importe qui il est. J’accepte toutes les invitations et j’essaie toujours d’être là pour dire merci au public.»

//

Mes nuits feront écho – Sophie Goyette

À l’affiche dès aujourd’hui à Montréal (Cinéma Beaubien, Cinémathèque québécoise), à Québec (Cinéma Cartier) et à Sherbrooke (Maison du Cinéma), puis à la Station Vu de Montréal le 20 janvier, au Ciné-Centre de Sept-Îles le 21 janvier et au Cinéma Paraloeil de Rimouski le 23 mars.