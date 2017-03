YES: L’impossible indépendance

Félix Rose et Eric Piccoli (Babel Films, Temps Mort) avaient l’idée d’un documentaire inspiré par le cinéma direct et mettant en parallèle notre histoire québécoise et celle de l’Écosse à l’heure du référendum. C’est le 18 septembre 2014 que l’Écosse a voté non à 55,3% à la question «L’Écosse devrait-elle être un pays indépendant?». Comme au Québec, le peuple écossais a dit non à son indépendance.

Félix Rose, fils du felquiste Paul Rose, a le documentaire dans le sang et l’indépendance du Québec à coeur. «Le hasard a voulu que je fasse le tour de l’Irlande avec mon père en 2011, nous explique Rose. À cette époque, nous avons croisé beaucoup d’Écossais qui nous faisaient part de leur enthousiasme par rapport à l’élection du Parti national écossais et de la tenue prochaine d’un référendum. Eric et moi voulions faire un film qui établissait un rapport franc entre l’Écosse et le Québec. L’idée de départ était de suivre le journaliste canado-écossais Robert McKenzie pendant un mois avant le référendum. C’est un journaliste qui a couvert les deux référendums pour le Toronto Star et qui voulait se rendre là-bas par militantisme. Le projet est tombé à l’eau et on a approché un autre personnage d’exception: Simon Beaudry.»

Simon Beaudry est un artiste visuel et un publicitaire avec une oeuvre plastique qui utilise les codes et les représentations de la culture québécoise. Il constitue donc un idéal contrepoint à la culture écossaise. Et pour bien mettre en relief ce qui se déroulait au pays du scotch et de la laine, il fallait des protagonistes en mesure de s’interroger sur le cours de l’histoire. Cet autre protagoniste, c’est Samuel Bergeron, un ancien candidat d’Option Nationale très impliqué dans le camp du Yes en Écosse. Nous allons ainsi, tout au long du documentaire voir ces deux hommes souverainistes échanger leurs vues sur le Québec, l’Écosse et l’idée d’indépendance, toujours de façon décontractée, jamais en faisant appel à des spécialistes ou en tentant de nous donner une quelconque leçon. C’est peut-être le point le plus fort de ce documentaire, il n’est pas dogmatique et il est fait avec un véritable esprit de camaraderie.

«Ce qui est primordial pour saisir ce projet documentaire c’est qu’on n’avait pas envie de rater cet éventuel rendez-vous avec l’histoire, explique Éric Piccoli. Ensuite, le but était de suivre Simon dans ses performances et ses interactions avec les Écossais et sa rencontre avec Samuel, qui a une personnalité complètement différente.»

Malgré un certain angélisme et un traitement très publicitaire, le documentaire du duo Rose-Piccoli nous amène avec brio dans une quête idéaliste d’une bande de potes partis tourner une indépendance qui n’est jamais venue.

En salle le 10 mars