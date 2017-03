Goon – Le dernier des durs à cuire : Violence opératique

Rejoint par téléphone à Toronto, là où il habite depuis quelques années, Baruchel déborde d’enthousiasme. «C’est la plus belle expérience de toute ma vie», dit-il à propos de cette suite de Goon, qui marque ses débuts derrière la caméra. «J’avais 9 ans quand j’ai dit à ma mère qu’un jour, j’allais réaliser des films d’action. Et voilà que 25 ans plus tard, je vis mon rêve.»

Dans cette aventure initiatique, le Montréalais d’origine a eu le privilège de renouer avec sa chaleureuse bande d’acolytes, la même avec qui il avait partagé l’écran dans le premier volet paru en 2012. En plus de Scott et Grondin, il a pu compter sur plusieurs autres acteurs clés de la franchise, notamment Liev Schreiber, Alison Pill et Kim Coates, puis a pris soin d’ajouter un peu de sang neuf en allant recruter Elisha Cuthbert et Wyatt Russell, nouvelle coqueluche des comédies américaines qui interprète ici un caïd détestable.

«Ce sont tous des acteurs très humbles. L’important pour eux, ce n’était pas de mettre la rondelle au fond du but, mais bien de la passer à un coéquipier pour qu’il complète le jeu», image-t-il, quand on lui demande des détails sur l’ambiance qui prévalait durant le tournage. «Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais sur un plateau ou dans une chambre de hockey, c’est essentiel de laisser tomber son ego.»

Pour en arriver là, les acteurs ont pris part à un camp d’entraînement en banlieue de Toronto, à Etobicoke, quelques semaines avant le début du tournage. «On était déjà une gang tissée serré, mais cette expérience-là nous a donné un vrai feeling d’équipe», explique Marc-André Grondin. «On se trouve vraiment chanceux d’être payés pour apprendre à jouer au hockey et dire des niaiseries. Pour vrai, on m’offrirait une figuration principale dans le prochain Goon, et j’annulerais tout ce que j’ai de prévu pour y aller.»

Rechaussant les patins du talentueux Xavier Laflamme, l’acteur montréalais constate que son personnage a évolué en cinq ans. Présenté comme un jeune débauché toxicomane dans le premier film, le joueur étoile des Highlanders d’Halifax a tiré un trait sur son passé. «Xavier s’est beaucoup calmé entre les deux films. Y en a beaucoup qui vont être déçus, mais je crois que son cheminement est très représentatif de celui de certains joueurs de la LNH. Je pense notamment à Alex Ovechkin qui, à ses débuts, connaissait des épisodes olé olé pendant la saison morte. Maintenant, il est beaucoup plus sérieux», compare Grondin.

Nostalgie d’une époque révolue

Bref, au-delà de son enrobage comique et particulièrement grossier, ce deuxième chapitre de Goon met en lumière certaines réalités qui touchent à certains égards le monde du hockey. Interprété par Seann William Scott, le personnage principal Doug «The Thug» Glatt fait face à plusieurs dilemmes inhérents au parcours de n’importe quel dur à cuire digne de ce nom. «Doug est appelé à se redéfinir, car il sait qu’il ne pourra pas assurer son rôle de goon indéfiniment. Il devient le symbole d’une époque qui tire à sa fin, celle des bagarreurs», observe Baruchel. «Sans glorifier ce rôle, on a voulu lui rendre hommage en le romantisant. À un certain moment, le film devient un genre d’opéra canadien, où tout est exagéré, dont la violence, afin que les spectateurs ressentent au maximum l’émotion des scènes.»

Point culminant de cette violence exacerbée, le tournoi Bruised and Battered enjoint plusieurs vieux goons en fin de carrière à se battre sur une patinoire jusqu’à ce que tous leurs adversaires tombent au combat, inconscients. Aussi surréaliste qu’elle puisse paraître, cette compétition fictive est le pastiche d’un véritable concours: le Battle of the Hockey Enforcers, qui a eu lieu en 2005 à Prince George en Colombie-Britannique. «C’est un tournoi qui combinait spectacle de boxe et hockey», résume le réalisateur. «J’en ai écouté des extraits pour les bienfaits du film, mais ç’a été difficile, car c’est quelque chose de très triste.»

À la fois héros et personnage déchu, le goon que met en scène Baruchel porte en lui quelque chose de nostalgique. Un portrait juste assez nuancé qu’endosse Marc-André Grondin, même s’il n’entretient pas la même fascination que son fidèle complice pour les bagarreurs: «Si certaines personnes apprécient ce film, car il leur rappelle les good old days, je crois que c’est un pas dans la bonne direction. Ça veut dire que le monde du hockey a changé et que les vieilles mentalités commencent à s’y habituer.»

Goon – Last of the Enforcers

En salle le 17 mars