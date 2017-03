Entretien avec la révélation du film Noces, Lina El Arabi

On se dit qu’avec un rôle majeur aussi fracassant que sa Zahira dans Noces, Lina El Arabi doit être sur un nuage, bousculée par les offres. Eh bien, en fait, en ce moment, elle a plutôt la tête aux études. «Je suis étudiante en journalisme donc je ne suis jamais complètement dans un tourbillon. C’est d’être en promo le lundi et puis rentrer en cours le lendemain… Là, pendant qu’on se parle, j’ai un sujet qui est en train d’être envoyé sur WeTransfer!», rigole la jeune comédienne de 21 ans, de passage au Québec cette semaine.

Lauréate du prix de la meilleure actrice au Festival du film francophone d’Angoulême l’an

dernier pour Noces, Lina El Arabi y incarne avec justesse une jeune femme belgo-pakistanaise en quête de liberté et qui refuse l’idée d’un mariage traditionnel – arrangé – au grand dam de ses parents. Quoiqu’elle ait un agent depuis plusieurs années, il s’agit de son premier rôle au cinéma. Et elle a su qu’elle avait le rôle une semaine avant de tourner. Elle était sur l’adrénaline, donc? «Je crois que c’est ça, oui. Moi qui suis très angoissée de base, je n’ai pas eu le temps d’avoir peur. Dans l’adrénaline, ce qui est bien, c’est qu’on n’a pas le temps de réfléchir et on est toujours dans l’action. J’apprenais l’ourdou, je tentais de comprendre la relation avec les parents, et je m’apprivoisais avec les fonctionnements d’un tournage de film. J’ai réalisé que je jouais dans un film qu’après le tournage! Je suis rentrée chez moi et je me suis dit: «Mais qu’est-ce que je viens de faire pendant un mois et demi?!»»

Le réalisateur et scénariste belge Stephan Streker dirige Lina El Arabi dans un film émouvant qu’il décrit comme une tragédie grecque puisque c’est la situation qui est monstrueuse, pas les personnages. Les traditions de sa famille pakistanaise se buttent aux désirs occidentaux de Zahira. «Si on était nés au Pakistan, on trouverait le mariage traditionnel normal, explique l’actrice. Nous, en Occident, on nous a appris qu’on a le droit de choisir avec qui on veut être, mais si on avait grandi ailleurs, on aurait eu autre chose. Il ne faut pas juger les autres traditions et cultures parce qu’ils ont aussi beaucoup de choses à dire sur les nôtres.»

Plein écran L’allier le plus important dans la quête de liberté de Zahira, c’est son frère Amir. Protecteur, c’est lui le messager de sa petite soeur et c’est lui qui tente de résonner tous les membres de le monde. Lina El Arabi a vécu un réel sentiment de fraternité avec le comédien Sébastien Houbani. «Très vite on a eu une proximité. Il était sur le projet depuis beaucoup plus longtemps que moi donc il m’a aidée à travailler le rôle. Autour de ce travail, on s’est créé une complicité et puisque c’est mon premier film, il m’a protégée. Ce n’était pas un tournage facile, mais j’avais à mes côtés quelqu’un qui n’est pas dans le jugement. On se comprenait… Je suis certaine que je n’aurais pas pu faire tout ça s’il n’avait pas été là.»

Outre Noces, Lina El Arabi reviendra prochainement sur nos écrans, cette fois-ci dans un film du Québécois Kim Nguyen, Eyes On Juliet, tourné ici en juillet 2016.

Noces

À l’affiche le 31 mars 2017

*Représentations spéciales

Le 31 mars | Cinéma Beaubien | en présence de Stephan Streker

Le 1er avril | Quartier Latin | en présence de Lina El Arabi