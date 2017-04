La sociologue et l’ourson : La possibilité d’un changement

La sociologue est Irène Théry, chercheuse, professeure et spécialiste du droit de la famille et des mutations du couple et de la parentalité. L’ourson, c’est son fils Mathias Théry et son binôme réalisateur Étienne Chaillou, qui a eu la géniale idée de représenter ce débat de société à l’aide de peluches et de marionnettes. La sociologue et l’ourson est un documentaire sur le plus important débat en France depuis l’abolition de la peine de mort.

«C’est fait avec très peu de choses et nous recherchions une esthétique très bricolée, nous explique Chaillou. En amont, nous avons commencé par un montage très serré des conversations téléphoniques entre Mathias et Irène. Ensuite, nous avons travaillé au cadre et avons embauché des marionnettistes qui pigeaient dans notre grande malle à peluches. L’important était de bien poser l’époque.»

À travers des images filmées qui suivent la quête d’Irène Théry dans les dissensions et les prises de bec typiquement gauloises entourant l’adoption ou non de cette loi, on ressent un présent toujours d’actualité dans ce documentaire intelligent: cette partie de la société française qui ne veut pas de changement. Les conservateurs, l’Église et la militante chrétienne Frigide Barjot refusent de voir l’État se transformer et s’accrochent à l’acceptation traditionnelle du mariage: un homme et une femme, un baron et sa baronne claironnaient les manifestants contre le mariage pour tous.

Rappelons rapidement les faits, nous sommes en 2012, François Hollande vient d’être élu et son programme promet l’adoption et le mariage pour les conjoints de même sexe. Ce qui existe chez nous, au Canada, depuis 2003. Très rapidement, le débat s’enflamme et les manifestations pour et contre se multiplient à travers la France. C’est un moment troublant, mais très important pour une saine compréhension de ce vieux pays.

«Ce qui est certain c’est que d’emblée, ce débat a été instrumentalisé par les partis politiques qui n’ont pas pris ces sujets au sérieux, nous explique Irène Théry. Je pense que les divisions profondes que nous ressentons aujourd’hui en France – tant à gauche qu’à droite – sont les restes de ce qui s’est déroulé à ce moment-là dans l’histoire récente du pays. Je ne reconnais pas mon pays dans ce spectacle qu’il a donné.»

L’effet que provoque ces marionnettes, qui représentent la sociologue, le président de la République ou encore Laurence Ferrari, est de nous distancier et de nous permettre un pas en arrière. Nous pouvons dès lors réfléchir plus simplement aux mécanismes du pouvoir, au pouvoir des médias, mais surtout nous comprenons mieux l’évolution des moeurs. Quand Irène Théry nous explique comment on faisait pour «obtenir» des enfants avant l’évolution de la médecine ou comment une femme était bannie de son milieu social si elle avait eu une grossesse hors mariage, on relativise le discours médiatique alarmiste et les circonvolutions intellectuelles que nous imposent les réseaux sociaux aujourd’hui.

«Tout au long de la conception de ce film, nous étions habités par l’idée de changement, nous dit Mathias Théry. On se posait la question à savoir comment changer les choses pour demeurer en phase avec ce changement. La question n’est pas s’il faut changer les choses, mais plutôt comment les changer. C’est peut-être un peu ce que tente de dire le film.»

Un long métrage qui prend son temps, qui fait rire et qui est diablement efficace dans son analyse des mutations sociales de la France. On peut même dire qu’il arrive à point pour mieux analyser la présidentielle qui a cours en ce moment.

Le film prendra l’affiche le 7 avril au Cinéma Beaubien, à Montréal, et au Cinéma Le Clap, à Québec. À noter que les projections du 7 avril 19h au Cinéma Beaubien et du 8 avril 19h au Cinéma Le Clap seront suivies d’une discussion avec les deux réalisateurs Mathias Théry et Étienne Chaillou et la sociologue Irène Théry.