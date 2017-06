Documentaire Chasing Trane: le grand John Coltrane dans les étoiles

Je me souviens de l’attirance que j’ai tout de suite eue pour ce visage fascinant sur cette pochette noire avec un titre unique: A Love Supreme. Tout portait le frêle adolescent que j’étais vers ce disque: un homme élégant, une pochette gracieuse et un titre spirituel. Ainsi débuta mon éducation au jazz, cette musique étrange, presque divine. D’autres s’éduquèrent avec Kind of Blue de Miles Davis (sur lequel joue aussi Coltrane) ou encore avec le très unique Thelonious Monk, avec qui Coltrane apprit aussi beaucoup. Sinon il y avait les amants de Dizzy Gillespie, avec qui Coltrane a aussi joué et grâce à qui il a connu son grand ami Sonny Rollins.

On retrouve ce même Rollins dans le documentaire sobre de John Scheinfeld, tout de rouge vêtu et qui n’arrête pas de partager de savoureuses anecdotes sur celui qu’on surnommait parfois «Trane». Narré par Denzel Washington, et usant d’une approche très classique, ce documentaire nous emporte toutefois avec le grand musicien dans les moments de doute, d’ivresse et de chaos du laconique saxophoniste de Hamlet en Caroline du Nord. On y croise le batteur des Doors, John Densmore, qui se souvient à quel point le quartet formé de Elvin Jones à la batterie McCoy Tyner au piano et Jimmy Garrison à la basse était le meilleur de la planète à cette époque. Le philosophe Cornel West habite aussi ce documentaire avec sa verve et son excentricité. Aussi présent, le président Bill Clinton que l’on savait saxophoniste et que l’on sait aujourd’hui grand connaisseur de l’oeuvre de Coltrane. Sinon, il y a toute la cohorte des jazzmen amis du géant encore vivants: Jimmy Heath, Benny Golson et bien sûr McCoy Tyner, son ancien pianiste.

Le documentaire de Scheinfeld place Coltrane à un endroit qu’on savait fait pour lui: au firmament des compositeurs du 20e siècle et on a envie d’aller réécouter A Love Supreme et les albums du quartet génial entre 1961 et 1965. Sinon, on s’imagine cette légendaire session qu’a offert Coltrane pour Gilles Groulx, le 24 juin 1964 au studio de Rudy Van Gelder à Englewood Cliffs, au New Jersey et on se retape Le chat dans le sac.

À voir dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal du 28 juin au 8 juillet au Cinéma du Parc.

