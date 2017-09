Beach Rats au FCVQ: Séduction dangereuse

Frankie est un beau jeune homme qui a tout pour lui. Mais il est endeuillé et en perte de contrôle. Il passe beaucoup de temps à flâner avec ses trois meilleurs amis peu recommandables. À la lumière du jour, il séduit une femme, mais le soir, dans le sous-sol de la maison familiale, il discute en ligne avec des hommes plus vieux. Hanté par un appétit homosexuel grandissant, mais avec lequel il peine à se réconcilier («Je ne sais pas ce que je veux», répète-t-il), le jeune homme mêle les cartes et ses actions les mèneront, lui et ses amis, vers quelque chose de dangereusement malsain.

Le désir et l’apparence sont en conflit dans Beach Rats. Le film semble vouloir naviguer entre deux temps: le jour versus la nuit; la séduction versus le désir; la superficialité versus la réalité; le miroir et son reflet. En ce sens, la réalisatrice réussit bien à rendre crédible ce conflit intérieur de Frankie, mais, somme toute, le personnage est difficile à saisir et on peine à s’y attacher réellement. Toutefois, le comédien Harris Dickinson, qui signe ici son premier grand rôle au cinéma et sur qui le film repose, est talentueux et joue bien les zones grises de Frankie. C’est un personnage fort intéressant, tout de même. Il aime provoquer, comme cette scène où il demande à sa fréquentation si elle trouve ça sexy deux gars qui s’embrassent. C’est comme s’il projetait ses propres désirs sur les autres.

Voilà un récit bien construit et une histoire sensible, mais qui n’a pas le poids du célébré Moonlight.

