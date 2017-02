Escapade culinaire dans Charlevoix et au Saguenay

C’est le tout-Charlevoix comestible (ou presque) qui figure sur la carte des Labours. Fromages, pain, viandes, légumes et fines herbes des environs composent une offre à la signature affirmée, tout en fraîcheur et en originalité. Le talent du chef brille particulièrement dans les accompagnements – on se souviendra des gnocchis gratinés à la manière d’une poutine de luxe – et les entrées qui invitent à la découverte – salade de ris de veau, brocoli et argousier; combinaison de champignons grillés et herbes locales méconnues…

