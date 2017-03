La Nuit blanche en 10 arrêts culinaires

On ne va pas au H4C pour manger, mais pour vivre une expérience gastronomique. L’aventure débute par l’élégance du décor – un ancien bureau de poste rénové selon les règles de l’architecture contemporaine – et se poursuit à chacun des services que ponctuent de délicats entremets. Les convives sont vite séduits par la cuisine créative et audacieuse du chef proprio Dany Bolduc, qui met en scène des produits saisonniers ou locaux. On ne peut que recommander le filet et la selle d’agneau rehaussés d’épices kebab, ou encore la pieuvre tandoori et ses îlots de yogourt caramélisé.

