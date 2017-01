Les restos de Montréal où réserver pour la St-Valentin

Le local aux hauts plafonds et aux fenêtres immenses laisse deviner le passé industriel des lieux (on y construisait des trains), tout en ayant un look bien moderne. Que l’on choisisse plusieurs petits plats (les pâtes maison, comme les strozzapreti au beurre d’oursin, sont renversantes) ou une plus grande assiette, la magie opère à chaque bouchée, et les alliances de saveurs et de textures surprennent jusqu’aux desserts.

