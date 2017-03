Rap local : Dead Obies, Jai Nitai Lotus, Colonel et G0$U 고수

Dead Obies, séjour européen //

Nouvel EP en main, Dead Obies profite de son séjour en Europe pour rencontrer les médias et concrétiser des alliances.

De passage à la populaire radio hip-hop parisienne Générations afin d’enregistrer une capsule vidéo, le sextuor montréalais semble sur une belle lancée de l’autre côté de l’Atlantique. Réaliste, il refuse toutefois de se faire des idées. «L’industrie rap est tellement forte là-bas : les gars ont des albums platine, certains sont des vedettes de films… Le marché est vraiment établi et, donc, super fermé aux rappeurs d’ailleurs. C’est comme si t’essayais de vendre des oranges à des Floridiens», explique Yes Mccan, rejoint par téléphone.

«Nous, on vient ici faire une troisième apparition. On aurait pu prendre les profits de nos shows pour se les mettre dans les poches, mais on a choisi de les réinvestir dans le band. À date, on se rend compte que le nom est de plus en plus connu. On est bien reçus, mais j’ai hâte de voir la valeur significative de ça, genre les retombées sur les ventes d’albums ou de billets de concerts.»

Pour ce troisième séjour européen, le groupe peut compter sur un appui de taille : celui du rappeur français Georgio, pour qui il assure la première partie. «On a fait sa rencontre grâce aux gars de Grunt (magazine hip-hop français), qui étaient venus filmer une capsule avec nous l’an dernier. On a contacté son équipe afin de l’inviter à faire nos premières parties au Québec. En échange, lui, il allait nous inviter pour trois dates chez lui. Jusqu’à maintenant, le public est hyper réceptif. On était à Liège l’autre jour et, là, on s’en va à L’Olympia de Paris ce vendredi. C’est toute une chance qu’on a», reconnait Mccan.

Actuellement regroupés sous un même toit dans un «petit appart du 8e» jusqu’à la fin mars, les six acolytes retourneront ensuite en Belgique avant de revenir à Montréal. À Charleroi, ils partageront la scène du Rockerill avec les sensations rap JeanJass, Caballero et Roméo Elvis + Le Motel. «On connecte vraiment bien avec les Belges. Quand tu viens à Paris, les Français rient autant de l’accent des Belges que des Québécois, alors ça nous fait un point en commun!» met en relief Mccan. «Pour moi, c’est la scène rap la plus intéressante dans la francophonie actuellement. Les rappeurs essaient constamment de se réinventer, tandis que les Parisiens sont aux prises avec leurs traditions et prêtent plus attention aux textes qu’à la vibe.»

C’est exactement le contraire qu’a fait le sextuor sur Air Max. Paru vendredi dernier, l’EP agit à titre de carte de visite pour les quelques apparitions médiatiques du groupe. «On pouvait pas revenir ici sans avoir sorti quelque chose. Il y a des grosses sorties tout le temps ici, alors un album qui date d’il y a un an, c’est une vieille nouvelle», affirme le rappeur originaire de Granby, en référence à Gesamtkunstwerk. «On a donc choisi de rassembler des tounes sur lesquelles on travaillait dans les derniers mois. On a choisi ces six-là, car elles étaient cohérentes, toutes dans un style plus aérien et clean. C’est le résultat du délire à Vnce, qui a essayé une nouvelle approche de travail. C’est pas nécessairement représentatif de la direction esthétique qu’on va prendre. Ça montre juste une autre facette de ce qu’on peut faire.»

Avec son refrain pop, Allo allo (en collaboration avec la chanteuse Naadei) a fait du bruit sur la toile dans les derniers jours. Partagée sur le page Facebook de Filigrann, fondateur des WordUp! Battles, la chanson a divisé avec passion la scène hip-hop québécoise. Alors que certains y ont vu une belle évolution, d’autres y ont perçu une tentative commerciale calquée sur les mouvances trap R&B américaines des dernières années. «Les gens qui commentent, ce sont pas des gens qui sont placés très haut dans mon barèmes de critères en ce qui concerne la critique musicale», résume Mccan.

«Nous, on est rendus à une place où on fait vraiment ce qu’on a envie de faire. Moi, j’aime beaucoup la bonne pop et j’aime le côté kitsch de cette chanson-là. J’bâtirais pas une image de band là-dessus, mais l’idée, c’était d’essayer quelque chose. J’aime pas l’idée de rester cadré dans un genre. Le jour où tu vas savoir exactement comment un album de Dead O sonne avant même de l’avoir acheté, c’est qu’on va avoir échoué.»

Air Max – EP by Dead Obies

Nouveautés d’envergure //

Le remarquable Jai Nitai Lotus sait se faire attendre. Son dernier album officiel, le puissant Something You Feel, est paru il y a déjà cinq ans, et aucune date n’est encore annoncée pour la suite. En attendant, Better Things laisse un avant-goût de la direction plus moderne qu’il s’apprête à prendre.

La révélation Lou Phelps s’allie à nouveau avec son frère Kaytranada pour une nouvelle pièce en collaboration avec CJ Flemings. Un aperçu de son premier album 001: Experiments.

Grosse semaine pour Phelps, qui dévoile aussi un clip avec le talentueux trio de producteurs Ragers.

Do, The Outcast explore des horizons jazz psychédéliques sur Prime. Un autre bon coup.

Poursuivant son évolution avec audace, FouKi propose une pièce autoproduite.

John Beer revient aux sources du boom bap sur Delirium.

On avait apprécié son travail sur le deuxième album solo de Baggies, et voilà maintenant que le producteur KVNB. nous offre une beat tape aux «influences vintage du golden era».

.insprd by KVNB.

Originaire de Baie-Comeau, le producteur XY-Twistedstem propose une énième beat tape à saveur dark expérimental.

Clams and Ice Instrumental EP by XY-Twistedstem

Le duo Taktika fait appel à Mocy pour un clip rassembleur dédié à ses fans.

Lewis D des Maestronautes se frotte avec justesse au précoce classique Les Infameux d’Alaclair Ensemble.

Le Montréalais d’adoption Yerly sort de sa proposition lo-fi habituelle pour migrer vers des cieux plus planants.

Prolifique ces derniers temps, Jay Scott visite des mouvances cloud psychédéliques sur LSD.

Membre du collectif La Collection, Asw&ll se présente avec un premier EP solo qui laisse présager de belles choses.

I USED TO MIX LIKE SHIT/REMASTERED by Asw&ll

Dans la lignée cloud rap lui aussi, le jeune Slippy Dwiin se présente avec un propos intimiste sur J’ai tous vu [sic].

Le célèbre méchant de Beaubien Colonel y va d’un clip minimaliste et très évocateur pour Plus jamais broke, l’une de ses récentes pièces les plus abouties.

Rowjay montre qu’il a de l’imagination à revendre sur ce freestyle de Carnaval de finesse, qui profite d’une percutante production signée Freakey!, jåmvvis et TNV.

Entre trap et vaporwave, G0$U 고수 emprunte une voie encore peu populaire sur la scène rap montréalaise. Ses deux nouvelles pièces témoignent bien de son inventivité.

Izzy-S fera grand bruit cette année avec sa mixtape Bando vol. 1, parue dans les derniers jours sur iTunes. Lancé le mois dernier, l’extrait Je fais mes affaires avec l’éminent Lost met bien la table.

Plusieurs mois après la sortie de Laisse-moi faire ma musique, le rappeur GLD en présente un nouveau single, en collaboration avec sa bande des Northsiderz.

Le Français A2H fait une incursion québécoise et s’allie avec ZéFIRE et Young Mic sur la puissante Bang Bang Bang, chanson tirée de sa «winter tape» Les hommes pleurent en hiver, enregistrée au Québec et produite en grande partie par des beatmakers d’ici (notamment Princ€ et Dr. MaD).

LilReek s’impose avec assurance sur Charged Up.

Présentée en exclusivité sur le site des WordUp! Battles, la nouvelle chanson du collectif Team XXI met en vedette Burb 5:13, Young Plath et Ghost Kid, également à la barre d’une composition trap sombre bien fignolée.

Épaulé par son complice BNJMN.LLOYD de LaF, le rappeur franco-québécois Jah Maaz montre de quel bois il se chauffe sur Freestyle Kilo Jam.

Comme d’habitude, Maestro Omayela croise chant et rap avec harmonie sur sa nouvelle chanson.

Percy Jones et Kay Bandz sont très à l’aise sur cette trame trap west coast.

Entre dubstep, grime et soul, Flix & Motus (de la bannière Musik Me Luv) pique la curiosité avec ce premier EP.

LES DIEUX by FLIX & MOTUS

Le groupe électro Valaire offre un remix de l’incroyable California de Toast Dawg, Snail Kid et KNLO.

3 shows à voir //

Alaclair Ensemble

La bande bas-canadienne Alaclair Ensemble donnera un spectacle extérieur gratuit à la cabane panache et bois rond de la promenade verdunoise, au coin de l’Église.

Promenade Wellington (Montréal), 25 mars (14h)

IO Presents

Une belle brochette de jeunes producteurs croiseront le fer au Blue Dog vendredi soir. Natif de Baltimore, j.robb partagera le podium avec les révélations locale The Kount, jåmvvis et DOJO!.

Blue Dog Motel (Montréal), 24 mars (22h)

Rednext Level

La vitesse, la cigarette et la guit électrique régneront dans la région maskoutaine samedi soir, alors que le trio hip-pop Rednext Level chauffera le Zaricot.

Le Zaricot (Saint-Hyacinthe), 25 mars (21h)