Rap local : C-Drik, February Cxld, J-Roach et c r y p t ✞ ✞ ✞

Six ans après La vieille école, le vétéran C-Drik dévoile Liqueur forte, un quatrième album qui, sans surprise, revient aux sources du hip-hop.

Lancé en janvier dernier, le clip du premier extrait Dernier étage a rapidement soulevé l’intérêt de la scène rap québécoise. Plutôt satisfait de l’accueil, C-Drik admet avoir été surpris par certains commentaires : «J’ai trouvé ça bizarre de voir autant de gens qui étaient contents que je sois de retour et qui pensaient que j’étais mort. En même temps, à chaque fois que je reviens avec un album solo, faut que je refasse mes preuves. C’t’un éternel recommencement.»

Actif au sein du collectif 12 singes dans les dernières années, le rappeur quarantenaire a commencé à travailler sur Liqueur forte en 2015. Décidé à donner une suite logique à La vieille école, il a repris la même recette boom bap, tout en s’assurant de lui apporter un côté un peu plus rude, typique des albums de House of Pain. «C’est pas mal ce groupe-là qui m’a influencé pour la production. De base, c’était déjà un peu ça ma marque de commerce», observe-t-il. «En fait, ça reste le bon vieux C-Drik, même s’il y a quelques petites différences ici et là dans le flow. Peu importe l’époque, j’me différence avec ma voix fatigante et mon flow bizarre.»

Quant aux textes, le rappeur constantin a voulu présenter un panorama équilibré de son univers, le même qu’il met de l’avant depuis ses débuts avec Complys. «J’ai une couple de tracks funny et d’autres plus sérieuses, notamment une sur l’importance de la famille, car c’est un sujet qui me touche de plus en plus. Sinon, c’est pas mal des sujets du quotidien que j’aborde, sans dramatiser. En gros, j’dis que je suis comme tout le monde.»

Bref, C-Drik reprend là où il avait laissé, sans égard aux tendances actuelles du hip-hop. Si la direction artistique peut sembler redondante aux premiers abords, elle cultive habilement sa différence à une époque où plusieurs autres vétérans ont fait le choix de suivre la parade et de se plier aux exigences trap. «Ce genre de boom bap-là, y a pas grand monde qui en font ces temps-ci», remarque-t-il. «Moi, j’écoute tout le temps des vieux disques, mais je constate aussi qu’il y a une belle génération hip-hop qui prend sa place depuis quelques années, notamment aux États-Unis avec des gars comme Joey Badass. Le trap est en avant dans les médias, mais il y a plein de bonnes affaires cachées derrière ça.»

Ce vendredi, le rappeur se produira au Bistro Sainte-Cath dans le cadre d’un spectacle de lancement. «C’t’une petite place, mais j’m’attends à ce qu’on soit pas mal», prévoit-il. «En réalité, je veux juste qu’on s’amuse. En première heure, j’vais faire des tounes du premier album et, après ça, on va présenter le clip de Liqueur forte en primeur. Je vais reprendre la scène après pour enchaîner quelques classiques.»

Il entamera ensuite une petite tournée qui l’amènera notamment à Berthierville (15 avril pour End of the Weak), à Joliette (22 avril), à Saint-Jean-sur-Richelieu (28 avril), à Québec (5 mai en première partie de Souldia) et à Rimouski (19 mai en première partie des Sozi). Un horaire somme toute chargé pour un rappeur qui n’avait pas donné de spectacles en deux ans avant la semaine dernière : «J’me sentais un peu rouillé, donc je suis allé tester mes compétences dans un show de Souldia. Pour vrai, ça a super bien été. La réception des jeunes a été très bonne.»

Lancement de Liqueur forte – Bistro Le Ste-Cath (Montréal), 31 mars (19h)

Nouveautés d’envergure //

February CXLD (ex-Milli) fait son entrée par la grande porte avec son album The Highway , qui a le potentiel de résonner à la grandeur du Canada.

Le jeune prodige Kay Curtis prouve une fois de plus qu’il est l’une des révélations rap des derniers mois avec I F W T V.

Franklin Would offre un trap jazzy bien ficelé sur Obssessed By The Riche$.

Le très prometteur Speng Squire fera bientôt paraître Expressions Of Now. D’ici là, on patiente avec l’excellente In The Fire.

Mike Gauge se paie un festin gargantuesque dans son nouveau clip.

Le prolifique réalisateur Kevin Shayne signe un nouveau clip pour le rappeur Flawless.

Le DJ ASMA présente un fougueux mix mettant en vedette plusieurs étoiles montantes du rap montréalais.

Le méconnu rappeur montréalais TrillDeus arpente une production trap signée GG3.

Fou furieux (de BBT) Chukk (d’Explicit) s’allient sur Mon chemin de vie.

Membre des 13 Salopards, le jeune et talentueux J-Roach se livre avec sincérité sur cette nouvelle pièce produite par Carlito.

Glyda (du collectif La Collection) se tire d’affaire sur cette production de son camarade Nimbus2k.

Plutôt actif ces derniers temps, GO$U cultive son esthétique trap mystérieuse sur son nouveau mini-album Empty Hell. Le premier extrait Don’t Wanna Cry a fait l’objet d’un clip cette semaine.

Le duo trap créole Jack & Kastro fait paraître un nouveau projet de calibre, Jaspora.

GunDei présente un clip pour Kob et pouvoir, un autre extrait de son album #PuRLN prévu pour cet été.

Le producteur montréalais c r y p t ✞ ✞ ✞ frappe fort avec ce nouveau projet aux ambiances glauques et mélancoliques.

Le Montréalais Kabū montre l’étendue de son talent sur le mini-album Clock Town.

L’un des maîtres du hip-hop lo-fi montréalais Yerly se penche sur le cas du classique précoce d’Alaclair Ensemble, Les Infameux.

Sur ce septième volume des compilations de l’étiquette française Nowadays, on retrouve une brillante collaboration entre Lou Phelps et Planet Giza.

Le jeune prince Mike Shabb s’illustre sur LateNiteKruisin.

L’infatigable Kaytranada renoue avec le quatuor jazz torontois BadBadNotGood, cette fois pour une chanson de l’éminent rappeur américain Freddie Gibbs.

Entre cloud rap et électro-rap, Steeve Supreme s’amène avec un style bien à lui, qu’on a plutôt hâte de voir évoluer.

Le groupe de producteurs No Kliché collabore avec le rappeur montréalais ZéFIRE sur le brûlot dance hip-hop soul Miss Deville.

Franky Fade (de La Fac) se met dans la peau de Von Crow sur Vilain Poulin.

oddboiboi expérimente un flow chanté et chaleureux sur White White.

Plante Carnivore (de La Collection et Team XXI) suit avec précision la composition boom bap lo-fi de son acolyte Bloom.

Après avoir fait sa marque sur la scène battle rap québécoise, le Trifluvien Speats se remet à la création musicale.

Le duo 4e Regiment dévoile une vingtaine de nouveaux beats sur le quatrième volet de la série Xperience Beats, initiée en 2010.

La chanteuse/rappeuse montréalaise Meryem Saci s’allie avec le légendaire groupe français IAM.

Dans un style punk rap rappelant la puissante Tony Hawk de Dead Obies, le duo La Brigade des mœurs (formé de Jeune Chilly Chill et Maître J) présente le clip de Pénis, chanson tirée de son premier EP paru plus tôt ce mois-ci.

3 shows à voir //

TDM@Laïka #Hors-série

Le collectif franco-québécois Tour de Manège (TDM) propose une édition dernière minute de ses traditionnelles soirées de beats au Laïka. Fruits, Téhu, Atamone, XIXOOL et GrandHuit seront de la partie.

Laïka (Montréal), 30 mars (19h)

End of the Weak

La compétition d’improvisation rap End of the Weak se déplace à Sherbrooke dans le but de trouver le meilleur rappeur de la région. On pourra y voir C-Ritch, C-Bass, Dirty, Don VI ainsi que Styvy L’Tromatis.

Le Magog (Sherbrooke), 1 avril (21h)

Planet Giza

Le jeune trio étoile Planet Giza remet ça à l’Apt. 200 pour un DJ set aux côtés de myfrienderic.

Apt. 200 (Montréal), 30 mars (22h)