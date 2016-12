La cinéaste Sophie Goyette en compétition au prestigieux Festival international du film de Rotterdam

Mes nuits feront écho, premier long métrage de la cinéaste québécoise Sophie Goyette, sera en compétition au Festival international du film de Rotterdam cet hiver. Le film sera présenté dans le volet «Bright Future», «dédié à de prometteurs réalisateurs dotés d’un style et d’une vision uniques, qui enrichissent le paysage cinématographique d’œuvres audacieuses», nous indique le communiqué de presse. Le festival de Rotterdam aura lieu du 25 janvier au 5 février 2017.

Après avoir été présenté en première au FNC en octobre, Mes nuits feront écho prendra l’affiche au Québec le 13 janvier 2017. Le film, écrit, réalisé, produit et monté par Sophie Goyette – qui a cinq excellents courts métrages à son actif, dont La ronde (2011) et Le futur proche (2012) – a été filmé sur trois continents et en quatre langues.

Mes nuits feront écho est un long métrage poétique et sensible qui, comme l’indique le titre, traite des rêves, de nos voix intérieures qui nous poussent à aller plus loin.

Voici le synopsis: