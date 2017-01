Arrival domine les nominations aux BAFTA

La British Academy of Film and Television Art vient tout juste d’annoncer la liste de nominations pour son 70e gala, qui se tiendra le 12 février prochain. Parmi les possibles récipiendaires des masques dorés, un film brille par sa présence dans non moins de 9 catégories : l’excellent Arrival, du réalisateur québécois Denis Villeneuve.

Le chef-d’œuvre de science-fiction se voit donc placé dans la course pour les catégories suivantes : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice principale, meilleure photographie, meilleure adaptation à l’écran, meilleur montage, meilleurs effets spéciaux, meilleure musique originale et meilleur son.

Arrival se trouve donc 2e au rang du nombre de nominations, suivant de près La La Land, qui a reçu pour sa part un époustouflant 11 nominations. Le film de Villeneuve continue donc sa lancée de classique instantané, rassurant au passage tous les amateurs de science-fiction qui s’inquiétaient de la capacité du réalisateur à produire une suite valable à Blade Runner.

Si vous n’avez pas encore vu Arrival, le film est toujours à l’affiche dans de nombreux cinémas.