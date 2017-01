Le Gros Bill: projection du film restauré à la Cinémathèque québécoise

Après trois ans de restauration sur des bobines usées à la corde, le film Le gros Bill de Jean-Yves Bigras et René Delacroix (1949) d’après un scénario de Jean Palardy sera projeté à Montréal grâce au travail d’Éléphant: mémoire du cinéma québécois – dont la mission est de numériser, restaurer, conserver et rendre accessible l’ensemble des longs-métrages de fiction québécois.

Suite à une grande première au Festival du cinéma international en Abitibi cet automne, le film restauré sera projeté demain, jeudi 26 janvier, à 19h, à la Cinémathèque québécoise à Montréal.

Le gros Bill, le cinquième long métrage de fiction québécois sorti en salle, met en vedette Juliette Béliveau, Amanda Alarie, Ginette Letondal, Paul Guèvremont, Maurice Gauvin. Voici le synopsis du film:

Même si l’exode du début du siècle s’est résorbé, contre l’industrialisation et les mœurs de la vie citadine, une certaine promotion de la vie rurale se poursuit au Québec. Le film offre un portrait idéal du milieu rural traditionnel. Le récit est celui du Gros Bill qui est revenu vivre au Québec après avoir vécu aux États-Unis. La communauté paroissiale où vit le Gros Bill est composée de gens simples et agréables, bons vivants et sans grands problèmes.

