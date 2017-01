Xavier Dolan: Juste la fin du monde récolte six nominations aux César

Le jeune réalisateur québécois Xavier Dolan pourrait repartir avec six prix lors de la 42e cérémonie des César, le 24 février prochain à Paris.

Son plus récent film, Juste la fin du monde, est nommé dans les catégories suivantes: meilleur film étranger, meilleure réalisation (Xavier Dolan), meilleur acteur (Gaspard Ulliel), meilleure actrice dans un second rôle (Nathalie Baye), meilleur acteur dans un second rôle (Vincent Cassel), meilleur montage (Xavier Dolan).

L’acteur québécois Gabriel Arcand est également en nomination cette année aux César. Il se retrouve dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle pour Le fils de Jean de Philippe Lioret.

Elle de Paul Verhoeven et Frantz de François Ozon récoltent 11 nominations chacun.

La liste complète des nommés est disponible sur le site des César.