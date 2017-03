La bande-annonce de It est effroyable

Les fans de cinéma d’horreur étaient sceptiques lorsque l’annonce a été faite qu’une nouvelle version de It, chef-d’œuvre du genre basé sur un roman de Stephen King paru en 1990. On a aujourd’hui la chance de découvrir un premier aperçu de cette mouture au goût du jour réalisé par Andrés Muschietti, et force est d’admettre que le retour de Pennywise a l’air tout ce qu’il y a de plus horrifiant.

Le film sera en deux parties, celle-ci tournant autour du Losers Club, groupe de 7 jeunes qui se retrouveront face à un monstre d’outre-tombe incarné dans le corps d’un clown nommé Pennywise. Le film sera en salle le 8 septembre prochain.