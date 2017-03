Une seconde bande-annonce explosive pour Valerian, de Luc Besson

Inspiré par la bande-dessinée de science-fiction Valérian et Laureline, le réalisateur Luc Besson travaille actuellement sur Valerian and the City of a Thousand Planets, son propre retour très attendu à la science-fiction. Alors qu’une première bande-annonce ne révélant que très peu de choses avait déjà été dévoilée, celle lancée aujourd’hui nous donne beaucoup plus d’informations.

Besson aurait commencé à réaliser l’adaptation cinématographique dès 2012, et on sait qu’il aurait utilisé le roman graphique de Jean-Claude Mézières comme source d’inspiration pour certains éléments visuels de son grand classique, The Fifth Element. Dane DeHaan et Cara Delevingne se partagent la vedette du nouveau film, où Rihanna tiendra également un rôle dont on ignore toujours pratiquement tout.