La Cinémathèque et le Cercle présentent 1984

Emboîtant le pas à plus de 180 salles de cinéma indépendantes à travers les États-Unis, La Cinémathèque Québécoise à Montréal et Le Cercle à Québec présenteront ce soir une projection du film 1984 de Michael Redford, une adaptation du best-seller de George Orwell. C’est suite à l’élection de Donald Trump à la présidence du pays que l’initiative a été lancée, l’œuvre dystopique d’Orwell résonnant aujourd’hui plus fort que jamais en Amérique et partout dans le monde.

On a choisi la date du 4 avril de manière symbolique car c’est à cette date que le protagoniste du roman, Winston Smith, décide d’entamer sa rébellion contre le gouvernement en place en se mettant à tenir un journal intime, action gravement interdite par celui-ci. En diffusant ce film marquant, les cinémas participant font front commun pour tenter d’engager les spectateurs dans une réflexion et une discussion collective sur le pouvoir en place dans une époque où l’importance de la véracité des faits semble en prendre pour son rhume. Le Cercle, qui présente le film en association avec le Festival de cinéma Vitesse Lumière, mentionne ceci par voie de communiqué :

Le portrait qu’Orwell fait d’un gouvernement qui invente des faits, exige une obéissance totale et diabolise l’ennemi n’a jamais semblé aussi vrai. Cette initiative encourage les organismes de diffusion, les salles de projection, leurs publics et les citoyens à prendre position afin de protéger nos valeurs fondamentales telles que la liberté d’expression ou le respect de l’autre. En diffusant ce film inspiré d’un classique de la littérature mondiale, les lieux de diffusion souhaitent susciter une discussion collective à une époque où les faits et les droits de l’Homme sont menacés. En misant sur la force du nombre et la participation internationale, ce mouvement vise à souder les individus autour d’enjeux majeurs qui les concernent. La rencontre du cinéma et des collectivités étant une possibilité de faire entendre la puissance de nos voix contre les efforts cherchant à minimiser les principes fondamentaux de notre société.

Attrapez 1984 au Cercle à 20h (moyennant une contribution volontaire) et à 21h du côté de la Cinémathèque Québécoise (les billets sont disponibles ici).