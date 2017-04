Thor en mauvaise posture dans la bande-annonce de Ragnarok

On a enfin eu droit, aujourd’hui, à un premier aperçu du troisième opus de la saga de Thor au cinéma. Intitulé Thor: Ragnarok, le film placera le Dieu du Tonnerre (Chris Hemsworth) dans l’eau bouillante, alors qu’il perd son marteau au moment ou son frère Loki (Tom Hiddleston) et Hela (Cate Blanchett) mettent en branle un plan ayant pour but de provoquer le Ragnarok, l’apocalypse de la mythologie nordique.

La bande-annonce, montée au son d’Immigrant Song de Led Zeppelin, annonce un film haut en couleur où l’influence cosmique de Guardians of the Galaxy semble se faire sentir très fortement. Plusieurs rumeurs veulent même que l’on aura droit à une connection entre les deux franchises quelque part dans le film. On y retrouve également un vieil allié alors que Thor se voit confronté au retour de l’incroyable Hulk, disparu depuis plusieurs films Marvel dans l’espace. La Valkyrie de Tessa Thompson et le Heimdall d’Idris Elba sont également brièvement aperçus dans la bande-annonce.