20 x 5 = 100 longs métrages de grands maîtres à la Cinémathèque québécoise

La Cinémathèque québécoise nous réservait une belle surprise pour l’été 2017. Avec le cycle cinématographique 20 x 5, présenté du 1er juillet au 31 août, les cinéphiles pourront voir ou revoir cinq œuvres majeures de vingt des plus grands maîtres du septième art. De Charlie Chaplin, à Lars von Trier, en passant par Luis Buñuel, les Frères Dardenne ou François Truffaut, la Cinémathèque nous propose un parcours balisé à travers un siècle de cinéma.

Les 100 films choisis forment un tout uni, celui du voyage et de la découverte de l’histoire du cinéma sous toutes ses formes: tant le burlesque, que le surréalisme, l’âge d’or italien ou les films de la Nouvelle Vague. Les cinéastes canadiens ne seront pas oubliés: les personnages plus vrais que nature d’Atom Egoyan seront présentés, tout comme les œuvres marquantes de Claude Jutra.

cinematheque.qc.ca

Liste des films présentés:

Jean-Luc Godard : À bout de souffle, Les Carabiniers, Sauve qui peut (la vie), Passion, Je vous salue Marie

Jean Renoir : Le Crime de Monsieur Lange, Les Bas-fonds, La Règle du jeu, Partie de campagne, Le Carrosse d’or

Agnès Varda : Cléo de 5 à 7, Mur murs, Les Cent et une nuits de Simon Cinéma, Les Plages d’Agnès, L’une chante, l’autre pas

Luis Buñuel : L’Âge d’or, Viridiana, L’Ange exterminateur (El Ángel exterminador), Le Charme discret de la bourgeoisie, Belle de jour

Carl Theodor Dreyer : La Passion de Jeanne d’Arc, Jour de colère (Vredens dag), Gertrud, Vampyr, Ordet

Atom Egoyan : Next of Kin, Family Viewing, The Sweet Hereafter, L’Expert en sinistre (The Adjuster), Les Figurants (Speaking Parts)

Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne : La Promesse, Le Fils, Rosetta, Le Silence de Lorna, Le Gamin à vélo

Bertrand Tavernier : Que la fête commence…, L.627, Ça commence aujourd’hui, Mississippi Blues, La Fille de d’Artagnan

Nanni Moretti : Dear Diary (Caro diario), Aprile, La Chambre du fils (La Stanza del figlio), Le Caïman (Il caïmano), Nous avons un pape (Habemus Papam)

Manoel de Oliveira : Belle toujours, Val Abraham (Vale Abraão), Je rentre à la maison, Mon cas, Visite ou Mémoires et Confessions (Visita ou Memórias e Confissões)

Milos Forman : The Firemen’s Ball (Horí, má panenko), The Loves of a Blonde (Lásky jedné plavovlásky), Vol au-dessus d’un nid de coucou (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), Goya et ses fantômes (Goya’s Ghosts), Ragtime

Federico Fellini : Le Sheik blanc (Lo sceicco bianco), Amarcord, The City of Women (La Città delle donne), And the Ship Sails On (E la nave va), Intervista

Roman Polanski : Le Couteau dans l’eau (Nóz w wodzie), Rosemary’s Baby, Bitter Moon, The Ghost Writer, The Ninth Gate

Lars von Trier : The Element of crime (Forbrydelsens element), Europa, Le direktør (Direktøren for det hele), Danser dans le noir (Dancer In the Dark), Breaking the Waves

François Truffaut : Les 400 coups, La Peau douce, Les Deux Anglaises et le continent, Le Dernier Métro, Vivement dimanche !

Claude Jutra : À tout prendre, Comment savoir…, Mon oncle Antoine, Pour le meilleur et pour le pire, La Dame en couleurs

Charlie Chaplin : The Gold Rush, Les Temps modernes (Modern Times), Le Dictateur (The Great Dictator), Monsieur Verdoux, The Circus

Robert Altman : Nashville, M.A.S.H., Buffalo Bill and the Indians or Sitting Bull’s History Lesson, Short Cuts, La Mélodie des prairies (A Prairie Home Companion)

John Ford : Stagecoach, Young Mr. Lincoln, The Grapes of Wrath, La Poursuite infernale (My Darling Clementine), L’Homme tranquille (Quiet Man)