De nouvelles images saisissantes de Blade Runner 2049

Alors que Blade Runner, l’original, soufflera 35 bougies ce dimanche, Entertainment Weekly a fait paraître une courte vidéo mélangeant entrevues et images exclusives de la suite, Blade Runner 2049, qui sera en salle dès le 6 octobre prochain. En plus d’y voir Harrison Ford et Ryan Gosling parler brièvement de leur excitation d’embarquer dans ce projet, on a la chance de voir notre Denis Villeneuve national s’exprimer aux côtés de Ridley Scott, des images qui ne peuvent que nous rendre fier face à la réussite indéniable de ce réalisateur québécois.

Ces nouvelles images, pour le moins époustouflantes, continuent de nous rassurer face à cette suite attendue de pied ferme par les fans du genre et du premier, qui ne manqueront pas de monter aux barricades si le classique n’est pas égalé. Villeneuve a même récemment déclaré en entrevue qu’il se prépare déjà à une réception mitigée:

Avec Ryan, nous nous sommes faits à l’idée que les chances de succès du film étaient minces. J’ai choisi de faire ce film car le scénario était très fort. Mais peu importe ce que j’ai fait ou si ce que j’ai fait est bien, mon film sera toujours comparé à la version originelle, qui est un chef-d’œuvre. Une fois qu’on comprend ça, on se sent plus libre.

De notre côté, ces images et extraits d’entrevues nous semblent toutefois plutôt encourageants.