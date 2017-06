Une étonnante bande-annonce pour le nouveau Jumanji

Loin du synopsis initial, Jumanji: Welcome to the Jungle met en scène quatre étudiants du secondaire qui découvrent une ancienne console de jeux vidéo. Après avoir sélectionné leur personnage, ils sont plongés dans une jungle, où ils entrent dans la peau de leur avatar respectif. Pour revenir au monde réel, «ils devront vivre l’aventure la plus dangereuse de leur vie».

Mettant en vedette Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillan, le film paraîtra le 22 décembre prochain sur grand écran. C’est Jake Kasdan (Walk Hard, Orange County) qui est à la barre de la réalisation.