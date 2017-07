Une deuxième bande-annonce pour Blade Runner 2049

Probablement le film le plus attendu de l’année, la suite de Blade Runner, ce chef-d’oeuvre de science-fiction de Ridley Scott, compte désormais sur une deuxième bande-annonce électrisante qui met la barre bien haute sur ce qui nous attend.

Le film de Denis Villeneuve semble compter sur une musique aérienne, signée Jóhann Jóhannsson (rappelant tout de suite la mythique bande sonore de Vangelis), une distribution relevée (Ryan Gosling, Harrison Ford et Jared Leto pour ne nommer que ceux-là), une cinématographie très esthétique (merci Roger Deakins) et un univers très sombre. La bande-annonce semble également indiquer un bon équilibre entre action et réflexion.

Campé trente ans après les événements du premier film, Blade Runner 2049 met en scène l’agent K, un nouveau détective anti-Replicant (Gosling) qui devra retrouver l’ancien agent Deckard (Ford), disparu depuis des années, pour percer un sombre secret qui menace l’humanité.

Avec les attentes exigeantes de la part des fans du premier opus, Villeneuve saura-t-il imposer sa signature au projet comme il a su le faire auparavant avec Arrival?