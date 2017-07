James Franco devient Tommy Wiseau dans The Disaster Artist

Un film sur le mal-aimé et énigmatique «réalisateur, scénariste, producteur, acteur» Tommy Wiseau avec James Franco et Seth Rogen? Vraiment? Annoncée depuis 2014, la nouvelle cocasse s’est finalement concrétisée alors qu’un premier extrait de The Disaster Artist, réalisé par Franco, est désormais disponible en ligne.

Les amateurs (ironiques) de l’infameux The Room, considéré par plusieurs comme l’un des pires films de tous les temps, seront aux anges! Dans l’extrait, on reconnait immédiatement l’humour irrévérencieux du duo Rogen-Franco.

On y recréé la fameuse scène où le personnage de Wiseau discute avec Mark sur le toit de son immeuble. Certains y reconnaîtront la célèbre réplique «I did not hit her… Oh hi Mark», devenue culte pour sa maladresse. La (fausse) équipe de tournage de The Room tente d’ailleurs tant bien que mal de la faire entrer dans la tête du pauvre Wiseau, dont les talents d’acteur sont pour le moins limités… On présume que d’autres clin d’œils au film, devenu culte tant il est mauvais, seront insérés dans The Disaster Artist.

Dans la peau de ce «cinéaste», James Franco est méconnaissable. On reconnaît tout de suite son physique particulier… Reste maintenant à savoir si cette nouvelle comédie du duo Rogen-Franco passera à la prospérité au même titre que The Room, dont les projections nuptiales dans certains cinémas sont devenues épiques.

The Disaster Artist met également en vedette Dave Franco, Josh Hutcherson, Zac Efron, Melanie Griffith, Sharon Stone et Hannibal Buress. Il est inspiré du livre du même nom écrit par Greg Sestero, l’un des acteurs (Mark) de The Room, qui raconte la conception pour le moins mouvementée, de ce qui allait devenir le «Citizen Kane des mauvais films». Sestero fait d’ailleurs une apparition dans l’adaptation de son livre.

Le film est prévu sur nos écrans le 1er décembre .