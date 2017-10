En attendant Blade Runner 2049

Bien sûr, la première chose à faire est de vous retaper l’original. Le Blade Runner de Ridley Scott est un incontournable du cinéma de science-fiction, un long métrage où la poésie visuelle résonne parfaitement avec les thèmes philosophiques exploités. Je vous conseille fortement d’écouter la version connue sous le nom de The Final Cut (2007), plutôt que la version sortie dans les cinémas en 1982, ou même que le Director’s Cut paru en 1992. C’est le montage définitif du film comprenant tout le matériel que Scott voulait y inclure, avant que les producteurs viennent jouer dedans pour l’édulcorer.

Ensuite, si vous avez une bonne vitesse de lecture, il peut être intéressant de lire ou de relire Do Androids Dream of Electric Sheep, de Philip K. Dick, le livre dont toute l’histoire de Blade Runner est tirée. Publié en 1968, ce classique de la littérature de science-fiction a été éclipsé par son adaptation cinématographique, mais constitue en soi une œuvre importante qui peut permettre d’encore mieux comprendre l’univers dans lequel prendra place le film de Villeneuve. Il existe également un roman graphique d’une grande qualité tiré du texte de Dick.

Finalement, pour faire le lien entre les événements du premier film (se déroulant en 2019) et ceux du nouveau (se déroulant en 2049), Warner Bros. a donné la mission à Luke Scott (Morgan, The Martian) et Shinichiro Watanabe (Samurai Champloo, Cowboy Bebop) de réaliser quelques court métrages intercalaires. Watanabe s’est donc vu confié Black Out 2022, un court animé expliquant la grande noirceur ayant effacé tous les registres planétaires, alors que Scott a hérité de 2036: Nexus Dawn et 2048: Nowhere to Run, expliquant respectivement le retour des réplicants de Niander Wallace (Jared Leto) et l’exil de Sapper Morton (Dave Bautista), un réplicant violent.

blade runner: blackout 2022

blade runner 2036: nexus dawn

blade runner 2048: nowhere to run

Blade Runner 2049 sera en salle partout dès le 6 octobre prochain, et sa première mondiale prendra place durant le 46e Festival du Nouveau Cinéma le 4 octobre prochain à Montréal.