Hochelaga, Terre des Âmes : bande-annonce dévoilée

Hochelaga, Terre des Âmes, long métrage de François Girard (Le violon rouge) qui est de la programmation officielle du 375e anniversaie de Montréal, prendra l’affiche le 19 janvier 2018 au Québec.

En attendant, la bande-annonce du film mettant en vedette Samian, Vincent Perez, Wahiakeron Gilbert, Raoul Trujillo et Sébastien Ricard, entre autres, a été dévoilée ce matin.

Le film a été sélectionné pour représenter la Canada dans la course aux Oscars 2018 dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. Quelques semaines avant sa sortie en salle au Québec, Hochelaga, Terre des Âmes sera présenté en clôture du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, le 2 novembre.

Synopsis officiel: Une tempête de pluie s’abat sur Montréal, provoquant un spectaculaire affaissement de terrain au stade Percival Molson pendant un match de football. La partie est interrompue. En quelques heures, le stade devient un site archéologique protégé et des siècles d’histoire se révèlent sous nos pieds. L’archéologue mohawk Baptiste Asigny entreprend des fouilles qui le mènent à la découverte des multiples générations qui ont occupé ce lieu et de leurs secrets enfouis. Baptiste est dès lors déterminé à trouver ce qu’il cherche depuis toujours: la trace du village d’Hochelaga, là où ses ancêtres iroquoiens reçurent Jacques Cartier en octobre 1535. Hochelaga, Terre des Âmes retrace 750 ans d’histoire à partir d’un seul lieu où les âmes de toutes les époques et de toutes les cultures se retrouvent malgré les siècles qui les séparent.

