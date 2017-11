Une bande-annonce pour Les scènes fortuites de Guillaume Lambert

En salle le 26 janvier prochain, Les scènes fortuites met en vedette une belle brochette d’acteurs, notamment Valérie Cadieux, Sarianne Cormier, Monia Chokri, Éric Bernier, Jean-Carl Boucher, Richardson Zéphir, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Tony Conte.

Comédie qu’on devine en partie autobiographique, le film présente Lambert dans le rôle de Damien Nadeau-Daneau, jeune cinéaste incapable de terminer un film qu’il a commencé avec un acteur français. «Endetté, il travaille dans une boîte de postproduction, à mille lieues de ses idéaux artistiques. À la veille de ses 33 ans, il est trop centré sur lui-même, insatisfait et éparpillé dans sa propre vie. N’ayant pas de drame lui-même, il est confronté par celui des autres, qu’il croise au hasard de sa vie. Il découvrira que la réalité est plus intéressante que la fiction», dévoile le synopsis du film produit par Entract Films.

Roulant sa bosse depuis une dizaine d’années comme scénariste, comédien et réalisateur, Guillaume Lambert a retenu l’attention l’an dernier avec la websérie L’âge adulte, qui a connu un important succès sur la plateforme Tou.tv. En plus de Like-Moi!, l’artiste de 33 ans a aussi joué dans Nouvelle adresse et dans Le Cycle de la boucherie au théâtre. En 2015, il a remporté le prix du meilleur court métrage pour Toutes des connes à la 17e (et dernière) soirée des prix Jutra.