Le Mois de l’histoire des Noirs 2017 célèbre la scène, la bouffe, l’humour et bien plus

Pour sa 25e édition qui débute demain, 1er février, le Mois de l’histoire des Noirs sera fort en éclectisme, autant à Québec qu’à Montréal. Des ateliers, des expositions, des spectacles, des films, du sport, de l’humour, des défilés et des activités à saveur littéraire ou gastronomique sont prévus jusqu’au 28 février.

À la Maison de la culture Mercier, l’auteur et metteur en scène Philippe Ducros propose une exposition gratuite de clichés et d’histoires de l’Afrique de l’Ouest, de l’Éthiopie et de la République Démocratique du Congo.

Le Palais Montcalm de Québec vibrera au rythme des musiques du monde le samedi 27 février. Cette célébration de la diversité culturelle accueillera sur scène Dawn Tyler Watson, Clio, Guy Bélanger et le Groupe Gospel QSS.

Toujours dans la Vieille Capitale, le Festival contre le racisme de Québec se tiendra du 16 au 19 février. Quelques soirées musicales sont prévues avec Webster, entre autres.

Dans Complexe R, Alexandra Spicey Landé explore le statut social et l’identité et les transmet en mouvements de danse urbaine et contemporaine. Spectacle gratuit le 4 février à la Maison de la culture de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension – Auditorium Le Prévost.

Côté cinéma, le documentaire Les Black Panthers: avant-garde de la révolution sera présenté au Théâtre Hall de l’Université Concordia le samedi 27 février à 19h. Le long métrage de Stanley Nelson, sélectionné au festival Sundance en 2015, revient sur les Black Panthers avec des images d’archives et des entrevues avec des acteurs du mouvement.

Finalement, un partenariat gastronomique entre FrancoKaraïbes et les restaurants SoupeSoup aura lieu ce mois-ci. Pendant quatre semaines, vous pourrez découvrir la gastronomie antillaise réinterprétée par Caroline Dumas, fondatrice de SoupeSoup. Il y aura donc une célébration de la Martinique, de la Guadeloupe, de l’île de la Réunion et de la Guyane dans votre assiette!

Plus de détails sur tous les événements du Mois de l’histoire des Noirs: moishistoiredesnoirs.com et moishistoiredesnoirsquebec.com