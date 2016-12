La peintre Joanne Corneau (alias Corno) est décédée

Artiste peintre québécoise ayant exposé partout dans le monde, Corno (Joanne Corneau de son vrai nom) a rendu l’âme hier. Traitée au Mexique dans le dernier mois pour un cancer de la gorge, elle a finalement succombé à la maladie dans la journée de mercredi.

Après s’être installée à New York au début des années 1990, Corno a joui d’un succès marqué sur la scène internationale. Exposées de Londres à Hong Kong en passant par Dubaï, ses toiles aux couleurs vives capturent instantanément le regard. Peignant à la fois des portraits frappants et des nus tout en contrastes, l’artiste insufflait toujours sensualité et intensité dans ses oeuvres.

Grandement inspirée du pop art, Corno laisse une marque indélébile dans l’histoire récente des arts visuels au Québec. Son influence se ressent dans le paysage culturel d’ici, et continuera certainement d’inspirer les nouvelles générations d’artistes-peintres québécois.

