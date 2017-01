Dear Criminals annonce l’album Nelly: écoutez le premier extrait

Le jour de la sortie du film très attendu Nelly d’Anne Émond – autour de la vie et de l’oeuvre de Nelly Arcan -, Dear Criminals sortira son septième EP. Le 20 janvier, nous pourrons entendre des compositions qui rendent hommage à l’écrivaine québécoise décédée en 2009. Le trio montréalais électro minimaliste signe la musique du film d’Anne Émond, mais ce nouveau disque a été créé parallèlement et se veut un complément aux ambiances sonores du long métrage. Vous pouvez écouter ici même le premier extrait, la pièce Nelly.

L’album Nelly, qui comprend également une reprise de Le temps des fleurs, classique popularisé par Dalida, est en prévente dès aujourd’hui sur Bandcamp en version physique et numérique et sera disponible le 20 janvier sur toutes les plates-formes numériques. (*La moitié des profits recueillis par la vente de cet album sera versée, à la mémoire de Nelly Arcan, à l’organisme Revivre et au programme La lecture en cadeau.)

Le film Nelly, réalisé par Anne Émond, prendra l’affiche le 20 janvier prochain. Vous pouvez lire l’article de Jean-Baptiste Hervé à ce sujet dans notre magazine de janvier, disponible en kiosques dès demain 5 janvier.