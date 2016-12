Comme chez soi au Vice Versa

Au croisement des rues Royale et Laviolette, dans le centre de Trois-Rivières, se tient une grande maison qui a visiblement bien conservé son cachet victorien. Toits à deux versants, galeries, gâbles, corniches et autres fioritures architecturales racontent une histoire, celle du restaurant Vice Versa.

Lorsqu’on y entre, on pénètre littéralement chez le chef québécois Alain Boyer et c’est pourquoi l’on s’y sent aussitôt comme chez soi. Mobilier d’époque, murs ornés de tableaux, boiseries sculpturales, accessoires décoratifs et tissus lourds font de la demeure ancestrale un endroit très accueillant. Et depuis 2005, la maison vit au rythme des clients qui y mangent.

Proposer une table sympa loin de l’ambiance plutôt impersonnelle de certains restaurants, voilà le concept derrière le Vice Versa. «On tient à ce que le client se sente chez lui tout en se faisant servir comme dans les plus grands restos, explique Céline Gemme, copropriétaire et hôtesse de la maison. On s’assure de ne jamais accueillir plus de 45 têtes par soirée, même si la maison peut assoir 65 convives à la fois. C’est important que chacun y soit bien.»

La France apprêtée à la québécoise

Alain Boyer a développé sa main gastronomique en se faisant parrainer par des chefs français et mise aujourd’hui sur les grands classiques de la cuisine française. Soucieux de l’environnement, c’est en allant chercher des aliments majoritairement québécois que le chef réalise entre autres son carré d’agneau au romarin et ses ris de veau aux champignons sauvages.

«Même si les incontournables de la maison sont des mets typiquement français, nous utilisons des produits locaux en saison, par souci écologique, indique Céline. On ne joue pas dans la fusion, mais on utilise des produits d’ici car on veut que nos clients se sentent comme chez eux.»

Dans cette maison pleine de petites attentions délicates, difficile de ne pas se sentir chez soi. Des bouteilles de parfum sagement déposées sur la vanité de la salle de bain aux nappes blanches soigneusement repassées, en passant par l’absence totale de publicité, tout est orienté vers le bien-être du client.

La convivialité et l’originalité du Vice Versa surprennent ainsi agréablement le client, mais promettent en tout cas une expérience différente et chaleureuse… Comme à la maison, mais en plus gourmand.

Vice Versa

901, rue Royale – Trois-Rivières

819 693-7272

restaurantviceversa.com