L’Hôtel Herman ferme ses portes

Le restaurant du boulevard Saint-Laurent, qui avait ouvert en juillet 2012, vient d’annoncer sa fermeture pour la fin février. C’est par un post sur la page Facebook de l’Hôtel Herman que les copropriétaires ont annoncé la nouvelle :

« Le 11 juillet 2012, Hôtel Herman faisait son apparition sur le boulevard St-Laurent, dans l’effervescence du Mile-End. C’est avec beaucoup d’émotions qu’aujourd’hui nous devons faire l’annonce de notre fermeture imminente. Pour des raisons inexpliquées, les propriétaires refusent de renouveler notre bail et nous sommes dans l’obligation de quitter les lieux. Ainsi, nous allons pouvoir vous accueillir jusqu’à la fin du mois de février.

Amis, familles, voisins, clients, c’est une belle histoire que celle que vous nous avez fait vivre : nous tenons à vous en remercier très sincèrement.



Fermiers, maraîchers, vignerons, brasseurs, agents, merci pour l’amour que vous portez à vos produits et pour les connaissances que vous nous avez transmises. C’est la source de la passion qui nous anime.



Cuisiniers, serveurs, suiteurs, plongeurs, vous avez contribué à l’expression de ce restaurant d’une façon fondamentale. Merci de vos efforts, de votre apport inspirant, de votre énergie et de la confiance que vous nous avez accordée. Sans vous, cette expérience n’aurait jamais été aussi riche et vibrante. On vous aime.



À tous et à toutes, merci et nous nous reverrons bientôt. »

L’Hôtel Herman, qui propose une carte créative et une sélection de vins originaux, est installé dans les anciens locaux de La Montée. Bar central, musique bien présente et ambiance conviviale, le restaurant s’est fait une place de choix parmi les adresses du Mile-End.

Dominic Goyet et Ariane Lacombe dirigent l’équipe, tandis que le troisième propriétaire, Marc-Alexandre Mercier, est le chef en cuisine. Un resto à (re)découvrir d’ici la fin février.