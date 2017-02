Le Royal, le speakeasy du Rouge-Gorge

Au cœur du Plateau Mont-Royal, le bar Le Rouge-Gorge fait voyager les adeptes de vin grâce à son extensive carte et son menu délicieux et efficace. Un endroit où l’on peut autant déguster des bouteilles disponibles en infimes quantités au Québec, conseillé par des serveurs passionnés, que relaxer avec un verre durant le 5 à 7. Le Rouge-Gorge est rapidement devenu un incontournable parmi les bars à vin de la métropole.

Leur nouveau projet, Le Royal, un speakeasy à même le local du Rouge-Gorge, promet de rafraîchir la scène des bars du Plateau. L’objectif pour les propriétaires de l’endroit, en créant deux identités distinctes au cœur du même local, était d’offrir aux clients un autre voyage par la décoration, les produits offerts, et surtout par l’ambiance exclusive, secrète et feutrée de l’endroit. À la carte : cocktails, bulles et spiritueux, la spécialité de l’endroit.

En plus de la fidèle clientèle que sont les résidents du Plateau, l’équipe du Rouge-Gorge cherche ici à attirer une nouvelle vague de clients en offrant le seul bar speakeasy du quartier. Ce concept de bar ne cesse de gagner en popularité : on aime son ambiance interdite, son côté un brin élitiste, ses airs de retour vers les années 20.

C’est d’ailleurs de la prohibition américaine que vient le concept des speakeasys : parce qu’il était interdit de vendre, d’acheter et de boire de l’alcool, la loi était contournée par des bars ultra-secrets et exclusifs où s’adonnaient aux comportements interdits une poignée de privilégiés.

Cachés dans le sous-sol de commerces, derrière des faux murs ou dans des bâtiments aux fenêtres placardées, les speakeasys étaient conçus pour être vidés rapidement et, s’il s’avérait qu’une descente de police vienne perturber le déroulement de la soirée, c’était alors chacun pour soi.

S’il la prohibition est chose du passé, il y a fort à parier que le Royal a remporté son pari en recréant l’ambiance de ces bars clandestins.

Le Royal

232, avenue du Mont-Royal Est – Montréal

www.barleroyal.ca