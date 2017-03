La relâche au resto

Pour la deuxième année consécutive, quatre restaurants du Vieux-Montréal s’associent pour La Relâche Gourmande, du 27 février au 12 mars. Une initiative qui vise à inciter les familles et tous ceux qui sont en relâche à aller au resto.

Les restaurants participants – Nolana, Les 400 Coups et Tapas 24 – proposent un menu à prix réduit inspiré de leurs spécialités culinaires respectives, et les enfants de moins de 12 ans ont droit 50% de rabais sur ce menu.

L’occasion de s’offrir un menu complet et élaboré, mais aussi de découvrir de nouveaux endroits – d‘autant plus que cette année le resto portugais Taberna s’ajoute à la liste des participants. Chez Nolana et Taberna, le menu dégustation offre cinq services pour 31$ (15,50$ pour les enfants). Tapas 24 et Les 400 Coups proposent quant à eux un menu dégustation du chef pour 41$ (20,50$ pour les enfants).

On est allé goûter au menu de Tapas 24, où le menu Relâche Gourmande mêle plusieurs spécialités de la carte, proposant un aperçu varié des différents types de plats de cuisine espagnole proposés d’habitude. Chic et moderne, le resto agrémente son ambiance d’une musique bien présente, qui rend l’endroit très propice aux 5 à 7 et verres entre amis.

Jambon ibérique et vins atypiques

Et ce menu de la relâche? Il commence avec le traditionnel pain de coca avec tomates et huile d’olive, et du chorizo ibérique. Les feuilles d’endives offrent ensuite de fraîches bouchées surmontées d’oranges, d’amandes Marcona, de purée de dattes et de morceau de fromage bleu.

S’ensuivent des croquettes (poulet rustique, jambon ibérique et morue), bien moelleuses et relevées par une petite sauce de sirop d’érable. Pour leur part, les tramezzini au jambon ibérique et mozzarella di buffala s’accordent admirablement bien de truffes.

Une touche luxueuse qu’on retrouve dans le foie gras qui farci les cannellonis (façon catalane, avec porc et poulet), recouverts d’une gourmande sauce béchamel au cognac et xérès. Du côté des fruits de mer, on les accompagne ici de nouilles minces et d’aïoli.

Pour apporter un peu de fraîcheur, on se fait servir une salade de légumes marinés avec fenouil et champignons. Et on finit ce repas typiquement espagnol sur la touche sucrée d’une ganache chocolatée avec huile d’olive et fleur de sel, avant de tremper un churro dans du caramel au beurre salé.

Une bonne cuisine gourmande qui, si elle ne suit pas la mode actuelle du local, offre en tout cas de nombreux produits espagnols authentiques. Sur demande, le sommelier se fera un plaisir de vous proposer des vins assortis aux plats ; Tapas24 a notamment sur sa carte de belles bouteilles atypiques – d’Espagne, bien sûr. Bonne relâche!