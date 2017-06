Romeo fête ses dix ans sur le Plateau

Difficile pour les amoureux de pizza de passer à côté du Romeo, ce restaurant chic et urbain situé en plein cœur du Plateau Mont-Royal. Ouvert depuis 2007, l’établissement souligne cette année ses dix ans d’existence lors d’une soirée spéciale qui aura lieu ce samedi 17 juin. Musique et DJs seront au rendez-vous dans une ambiance cocktail, tandis que des bouchées et verres de vins seront offerts aux visiteurs.

Malgré les éternelles constructions, la circulation routière difficile et la baisse d’achalandage que connaît le Plateau Mont-Royal depuis quelques années, la pizzeria Romeo a su perdurer, comme le souligne sa copropriétaire Carolyne Normandin: «Je crois qu’on dure dans le temps principalement parce qu’on réussit à rejoindre un peu tout le monde. On peut contenter autant les familles que ceux qui recherchent une soirée plus arrosée.»

Elle cite également l’ambiance feutrée, le fait d’être ouvert tard le soir et de rejoindre les oiseaux de nuits mais surtout la qualité des aliments comme la clé de leur succès. Le menu s’est beaucoup diversifié ces dernières années: sans oublier les classiques, la pizzeria a élargi son offre en ajoutant un menu à l’ardoise avec des plats spéciaux chaque jour, et des plats pour le lunch sont également servis les fins de semaine.



S’entraider entre commerçants locaux

Et puis il y a le rôle important des partenaires dans les dix ans du Romeo, d’où la nécessité pour les commerces locaux de se serrer les coudes. «Je trouve un peu triste de remarquer un baisse d’achalandage aussi importante sur le Plateau. Ça ne bénéficie à personne. C’est pourquoi je cherche autant que possible à m’associer avec des partenaires de proximité», indique Carolyne. Les boucheries du Mont-Royal et autres producteurs du coin sont sollicités, et tous cherchent aussi à rendre la pareille.

Enfin, le Roméo a l’avantage d’être bien situé géographiquement. Très central et ouvert, offrant une grande terrasse, il est effectivement difficile pour les passants de le rater… Carolyne, ancienne fondatrice du Divan Orange, souligne l’implication de ses employés, dont son gérant de plancher, François Faccheti, présent au Roméo depuis sa fondation:

«Nos employés sont très fidèles, tout comme nos clients. Il n’y a pas beaucoup de roulement ici, et ça a beaucoup aidé. L’ouverture d’esprit du personnel est quelque chose de très important.»

Pizzeria Roméo

285, avenue du Mont-Royal Est – Montréal