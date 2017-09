Normand Laprise reçoit le prix Hommage de la Fondation ARQ

Le conseil d’administration de la Fondation de l‘Association des Restaurateurs du Québec (ARQ) a choisi le célèbre chef montréalais, propriétaire du restaurant Toqué! et de la Brasserie T, située dans le quartier des spectacles, comme récipiendaire de son prix Hommage Chapeau restaurateurs! 2017.

Ce prix souligne la contribution et la qualité du parcours professionnel d’une personne issue de l’industrie élargie de la restauration. « C’est pour son apport à la restauration – sous plusieurs formes – que la Fondation ARQ a choisi de l’honorer, et en raison de son parcours exceptionnel, de son implication sans bornes et de son amour transcendant du métier », indique la Fondation.

Normand Laprise est déjà récipiendaire de nombreux prix et distinctions tels que l’Ordre du Canada, l’Ordre national du Québec, Grand Chef, Relais et Châteaux, un doctorat honoris causa par l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec, et il est membre fondateur et seul chef canadien à intégrer l’International Chef’s Advisory Board, créé par l’Institut Paul Bocuse.

Le chef de 56 ans est aussi connu pour son implication sociale auprès de différents organismes (la Fondation Tel-Jeunes, la Fondation des maladies du cœur, la Tablée des chefs…) Normand Laprise, juge de l’émission Les Chefs! pendant quelques années, est dorénavant reconnu comme pionnier de la gastronomie québécoise.

Le chef, qui avait été nommé Chef de l’année 2012 par le magazine Macleans, sera honoré devant ses pairs lors du Rendez-vous 2017 de l’ARQ, qui aura lieu le 14 novembre prochain, à l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières.