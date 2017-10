Virée culinaire à Stockholm

Speceriet (dans le quartier Östermalm)

Si sa maison-mère Gastrologik est un resto étoilé plutôt cher, cette annexe plus abordable et conviviale vaut le détour. La déco se caractérise par sa sobriété minimaliste, tout en blanc et bois. Côte à côte avec les autres clients, on mange sur de hautes tables communes. La cuisine, faite à base de produits locaux, ajoute un twist plus moderne aux saveurs scandinaves. Pas d’entrées ou de plats, mais des petites assiettes variées qu’on partage à plusieurs et qui mettent joliment en valeur le végétal. Le resto collabore avec de petits producteurs ; la courte carte peut donc souvent varier d’un jour à l’autre et du midi au soir.

Ingmarsö Krog (Ingmarsö)

Plein écran Ce resto est situé sur l’Île d’Ingmar, dans l’archipel de Stockholm. On s’y rend en bateau (environ trois heures depuis Stockholm), un voyage très agréable par beau temps grâce au superbe paysage verdoyant. Ce resto, la meilleure table de l’archipel, est installé au bord de l’eau tout près du débarcadère principal, et offre une jolie terrasse pour les jours d’été. Le menu propose de la cuisine typique suédoise de qualité, avec un accent mis sur les produits de la mer. Le service? Professionnel, souriant et accommodant. Bucolique et typique à souhait.

Babette (Vasastan)

D’inspiration italienne, ce tout petit resto très chaleureux a été ouvert par trois sommeliers et un chef. On y sert des pizzas – sans doute les meilleures en ville – et d’autres petits plats à partager dans une ambiance relaxe. La cuisine est simple mais savoureuse, et le service sympa et de bons conseils. C’est un des repaires des professionnels de la restauration à Stockholm – ce qui est toujours bon signe. Le petit resto de quartier qu’on rêverait d’avoir dans sa rue. Mention spéciale à la très belle carte de vins, qui change régulièrement et compte de superbes bouteilles.

Östermalms korvspecialist (Östermalm)

Pour reposer un peu le portefeuille, on opte pour un lunch acheté chez Östermalms korvspecialist, l’option idéale pour un repas savoureux sur le pouce entre deux musées. Ce stand situé au centre de la ville propose depuis plus de vingt ans un grand choix de hotdogs de qualité aux épices variées. Grillées à la commande, les saucisses garnissent un pain français accompagné d’une des sauces de la maison et de choucroute pour les plus vaillants. Après un sandwich, on vous l’assure, vous serez rassasié.

Sturehof (Stureplan)

Plein écran C’est un incontournable pour goûter à la cuisine classique suédoise, avec un focus sur les poissons et fruits de mer. L’occasion de commander les spécialités nationales, comme le toast Skagen (mélange à la crevette et œufs de poisson sur pain toasté). Avec ses serveurs en nœud pap’ et ses nappes blanches, l’ambiance est un peu guindée mais la cuisine de grande qualité. Le menu est très long et offre de nombreux choix, qu’on accompagnera avec l’un des 600 vins à la carte – qui reste assez classique cependant. Une partie bar complète ce resto centenaire aux allures de brasserie parisienne.

Hornstulls Bodega (Hornstull)

C’est le bar à vins qui jouxte le populaire restaurant Tjogets (qui fait notamment d’excellents cocktails). Au centre de ce petit bar exigu et chaleureux trône un long comptoir en bois. Idéal pour un verre en fin de soirée, cette bodega propose une jolie carte des vins d’Europe, en plus de bons petits plats pour les accompagner. Pour boire, on profite des conseils de Robert Andersson (qui représentait la Suède à la demi-finale du Meilleur sommelier du monde 2016). Le bar propose en outre des soirées thématiques autour de régions viticoles. Un bel équilibre entre ambiance relaxe et festive, et carte des vins pointue avec sommelier de haut-vol.