Balade gourmande en Asie avec MTL à Table

Un des festivals gastronomiques montréalais les plus populaires prendra d’assaut la métropole du 2 au 16 novembre prochains. Vous avez de la difficulté à faire un choix parmi les quelque 175 restaurants participants à cette édition ? Rendez-vous au EAST, qui propose pour l’occasion un menu trois services vous invitant à un véritable voyage gourmand à travers l’Asie.

Le chef Simon Lau, qui participe pour la seconde fois à MTL à Table, est très excité à l’idée de faire découvrir le concept du EAST aux festivaliers. « C’est une belle idée. Cela nous permet de recevoir de nombreux clients qui ne connaissent pas encore notre restaurant et qui profitent de tarifs accessibles pour s’aventurer hors des établissements qu’ils fréquentent le reste de l’année. »

Authenticité et créativité

D’origine chinoise, Simon Lau s’est donné pour mission au sein du EAST de proposer une cuisine panasiatique respectueuse des traditions culinaires de chaque pays, tout en y intégrant une touche de modernité :

« Notre concept est le seul du genre à Montréal. Nous nous inspirons de spécialités japonaises, thaï ou encore malaisiennes sans les dénaturer, mais avec des ingrédients locaux et le plus possible durables. Contrairement à la cuisine asiatique fusion, chaque plat fait ici l’objet d’une approche authentique de la région géographique dans laquelle on peut le déguster habituellement. Il serait effectivement irrationnel pour moi de mélanger la tradition culinaire japonaise, très précise et délicate, avec celle du Laos, plus transformée et nettement plus pimentée. »

C’est avec cette philosophie que le chef a monté son menu pour MTL à Table, avec à la clef une véritable balade gastronomique à travers l’Asie. Nous y retrouvons notamment de la salade thaïe au pomélo, ainsi que des inspirations chinoises comme du choy gow (dumplings à la vapeur), du loup de mer relevé comme dans la province méridionale de Hunan et du chow mein (nouilles frites) populaire parmi la diaspora chinoise.

Un petit tour du côté du Laos avec du larb, une salade de bœuf émincé, et de la Corée avec du bulgogi (viande marinée puis grillée) complète ce menu aussi raffiné qu’original – d’ailleurs, si vous êtes curieux de voir Simon Lau à l’œuvre, vous pouvez regarder sa réalisation du bulgogi en vidéo sur la page Facebook du EAST.

Desserts travaillés

Les restaurants asiatiques ne sont généralement pas reconnus pour la qualité de leurs desserts, et il est donc étonnant d’apprendre que le EAST s’est classé parmi les finalistes de la compétition de pâtisseries qu’a menée MTL à Table pour cette édition. « Nous essayons de nous montrer créatifs et d’utiliser là encore de bons ingrédients comme du chocolat Cacao Barry », explique le chef.

Sa création pour le concours : le délice à la East, à base de chocolat et de framboises de la Ferme Quinn, en Montérégie. Le dessert est évidemment proposé dans le menu spécial qu’il a monté. Un moment savoureux en perspective…

EAST

1250, boulevard Robert-Bourassa – Montréal

eastpanasiatique.com