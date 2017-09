Les événements de l’automne

ŒUVRES IMMERSIVES

Lamparium

Dans un monde composé de lampes anthropomorphes, le spectateur est invité à expérimenter un espace à la fois réel et imaginaire. Dans le but de faire vivre une expérience visuelle et musicale immersive, la conceptrice Séverine Fontaine, l’illustrateur en 3D Christian Lemercier, le motion designer Luc Parat et le compositeur Claude Gomez ont créé un scénario théâtralisé autour de lumières animées. Jusqu’au 30 septembre, Société des arts technologiques.

Mondes oniriques

Dans le cadre du troisième volet de l’exposition Sensories Stories, l’exposition rassemble des œuvres en intelligence artificielle, en réalité mixte ainsi que des œuvres qui explorent l’olfaction, l’haptique et la reconnaissance faciale. Les expériences immersives ont en commun le thème du rêve et de la fantaisie. Jusqu’au 16 décembre 2018, Centre Phi.

MULTIDISCIPLINAIRE

Leonard Cohen – Une brèche en toute chose/A Crack in Everything

Pendant 123 jours, le Musée d’art contemporain de Montréal rendra hommage à l’auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen. L’exposition présentera des œuvres en arts visuels et de réalité virtuelle, des installations, de l’écriture et une série de concerts et d’événements en marge de l’exposition. Cette dernière avait été initiée avant le décès de l’artiste en novembre 2016. Du 9 novembre 2017 au 9 avril 2018, MAC.

L’offre

L’exposition s’attarde sur le concept du don et présente pour l’occasion une série d’œuvres multidisciplinaires associées à l’échange, la réciprocité, la valeur, l’effort, la trace, le rituel, la gratitude, l’altruisme, l’obligation, la générosité et l’attachement. Les artistes Sonny Assu, Phil Collins, Dora Garcia, Simryn Gill, Felix Gonzalez-Torres, Emily Jacir, Sergej Jensen, Mike Kelley, Lee Mingwei seront réunis dans le cadre de cette exposition. Du 5 octobre 2017 au 11 mars 2018, Fondation DHC/ART.

EN GALERIE

Get Rid of the Fabric Softener

Au cours de la dernière année, Dominique Pétrin, spécialisée en sérigraphie, a été mandatée pour habiller une chambre de l’hôtel fondé par Banksy à Bethléem. L’artiste présente sa première exposition solo réalisée à partir de méthodes artisanales d’assemblages. On y retrouvera une série de collages de grandes dimensions. Du 30 août au 30 septembre, Galerie Antoine Ertaskiran.

Soft Shrinking Tremor

Née en Chine et résidant maintenant à Londres, Gabriele Beveridge s’intéresse à la beauté et à l’affichage commercial pour créer des œuvres où elle remet en contexte des objets pour redéfinir les concepts d’attraits et de désir. Du 8 septembre au 7 octobre, Parisian Laundry

PHOTOGRAPHIE

World Press Photo Montréal

Montréal accueille les images gagnantes de la 12e édition du concours World Press Photo. La photo de l’année du photographe de l’Associate Press, Burhan Ozbilici, a été prise lors de l’assassinat de l’ambassadeur Andrey Karlov alors qu’il prononçait un discours dans une galerie d’art en Turquie le 19 décembre 2016. Jusqu’au 1er octobre, marché Bonsecours

Zanele Muholi – Portraits choisis

Activiste visuelle et photographe, Zanele Muholi réside à Johannesburg où elle dirige le Forum for Empowerment of Women et le forum de médias queer et d’activistes visuels Inkanyiso. À travers des portraits et des autoportraits, l’artiste offre un témoignage de la culture visuelle de la communauté LGBTI. Dans le cadre de Momenta, la Biennale de l’image (mois de la photo), elle présente des extraits de ses séries Miss D’vine (2007), Of Love and Loss (2013), Somnyama Ngonyama (2014 à aujourd’hui) et Faces and Phases (2006 à aujourd’hui). Du 8 septembre au 15 octobre, Centre Clark.