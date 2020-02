Héritage - La baladodiffusion

À propos du balado On vous propose une série de cinq balados réalisée à l’occasion de la présentation au Théâtre Duceppe de la version française de A Raisin in the Sun, Héritage. Une co-création de Myriam Fehmiu et Antoine Bordeleau. Avec des artistes, des créatrices, des penseurs, on se penche sur les enjeux d’inclusion des personnes racisées sur la scène artistique québécoise. On parle aussi du changement qui est en marche et des façons de faire pour que la réalité de notre société se reflète dans nos créations culturelles. Pour en savoir plus sur la pièce Héritage, rendez-vous sur le site Web du Théâtre Duceppe.