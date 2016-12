Playlist: le son de Montréal

Pour ce dernier mois de l’année dédié au SON, nous nous sommes posés la question: quel serait le son de Montréal?

Curieux d’entendre ce que notre communauté de bénévoles passionnés avait à dire, nous leur avons demander d’exprimer leur vision de Montréal en une chanson. Une occasion de vous présenter quelques-unes des notes qui composent chaque mois les accords qui animent CreativeMornings/Montréal.

Ce qui ressort de ce tour de ville en musiques, c’est combien Montréal est multiple. Elle représente notre maison commune à tous, mais chacun d’entre nous a noué une relation toute personnelle avec elle. Adoption, rejet, nostalgie, retrouvailles, challenges, joies et peines: les sentiments qu’évoquent Montréal s’exprime en notes, en paroles, en harmonies.

À chacun son Montréal, à chacun son « SON »…bonne écoute!

Ta chanson: Montréal d’Ariane Moffatt

Pourquoi? Cette chanson reflète ce que je ressens quand je rentre à la maison après l’un de mes voyages. Montréal, c’est maintenant ma ville. Parce que c’est la plus belle.

Ton rôle dans l’équipe: Je fais partie de l’équipe Partenaires déjeuner pour les CreativeMornings. Ça correspond tout à fait à la mission que je me suis donnée dans la vie : promouvoir et mettre en valeur les entreprises de l’industrie alimentaire d’ici.



Ta chanson: Room For Everyone par The Liquor Store (feat. Milla Thyme et K.O.F Rider).

Pourquoi? Cette chanson résume bien ma vision de Montréal: « De la place pour tout le monde ». Cette ville a pour moi un groove particulier, une saveur unique née du mélange de culture francophone et anglophone. À la fois une touche de classe « old school » et de modernité.

Ton rôle dans l’équipe: Je suis coordonnateur vidéo.

Ta chanson: de Macklemore (feat. Mary Lambert). Same Love de Macklemore (feat. Mary Lambert).

Pourquoi? Je trouve que ca représente bien la diversité sociale, et culturelle de la ville, et la lutte entre les nouveaux mouvements de pensée et les pensées conservatrices.

Ton rôle dans l’équipe: Je suis designer dans la belle équipe des CreativeMornings/Montréal. Mon rôle actuel est plutôt simple, je suis en charge de produire les contenus graphiques de toutes sortes, dont le poster du mois!

Ta chanson: J’erre de Dumas.

Pourquoi? Cette chanson représente Montréal, car elle met en musique et en mots comment je me sens lorsque je prends des marches à Montréal, surtout en hiver. « C’est le bonheur quand j’erre en silence (à Montréal), tout est clair quand j’y pense. » C’est une ville inspirante pour se perdre dans ses propres pensées.

Ton rôle dans l’équipe: Je suis responsable des relations avec nos partenaires.

Ta chanson: Nice & Easy de Frank Sinatra

Pourquoi? Elle représente le plus Montréal pour moi car cette ville a été depuis mon arrivée, accueillante et chaleureuse. C’est une ville qui ne se visite pas mais qui se vit. Elle t’accueille les bras ouverts, et j’en suis tombée amoureuse en quelques jours seulement. Et chaque jour, je découvre un petit quelque chose. En lien avec les saisons, les lumières changent, les décorations et l’ambiance s’adaptent et chaque personne rencontrée t’accueille chaleureusement. Montréal, the nice & easy city.

Ton rôle dans l’équipe: Je fais partie de l’équipe logistique!

Ta chanson: Montréal d’Ariane Moffatt

Pourquoi? J’avais souvent entendu cette chanson à la radio. Par contre, elle a résonnée d’une toute autre manière à mes oreilles sur ce vol Paris-Montréal qui me ramenait à la maison ce jour de mai 2011 après un séjour de trois mois inoubliable. La tristesse de quitter mes nouveaux amis a fait place à la plénitude et la joie de rentrer chez moi!

Ton rôle dans l’équipe:Je fais partie de l’équipe des contenus. J’écris des articles pour le blogue de CreativeMornings/Montréal!

Ta chanson: Dance Mo To The End Of Love de Leonard Cohen, chantée par Mistress Barbara

Pourquoi? C’est une chanson qui m’est très chère d’un point de vue personnel. C’est en quelque sorte la « trame sonore » de ma nouvelle vie à Montréal, de ma renaissance. Elle exprime la façon dont cette ville a réussi à me séduire. D’une manière plus générale, elle représente Montréal à merveille, car Leonard Cohen et Mistress Barbara sont d’ici.

Ton rôle dans l’équipe: Je suis la directrice artistique et l’une des photographes de CreativeMornings/Montréal.

Ta chanson: Je reviendrai à Montréal de Charlebois.

Pourquoi? Ça a l’air évident à cause du titre, mais c’est la chanson qui me fait le plus penser à Montréal. Je n’ai pas toujours habité à Montreal. J’ai passé plusieurs années à Paris où j’avais beaucoup de contacts Québécois justement. Je travaillais avec eux et il y en avait toujours un pour nous mettre un mix de Charlebois… Heureusement j’ai toujours bien aimé Charlebois, sinon je serais devenu fou…Bref, tout ça pour dire que quand tu ne connais pas Montréal et que tu as cette chanson qui y fait explicitement référence, t’essayes de t’imaginer à quoi ça va ressembler et de comprendre pourquoi l’auteur avait tant envie d’y revenir. C’est une chanson d’automne, tu l’écoutes et t’as juste envie de rentrer chez toi et d’attendre que les flocons tombent dehors. La chanson a beau avoir quelques années, l’esprit de Montreal n’a pas vraiment changé et Charlebois est arrivé à mettre en mots beaucoup d’aspects difficiles à verbaliser. Maintenant après avoir finalement déménagé ici, je comprends entièrement pourquoi on a tant envie de rester vivre dans cette ville que ce soit l’hiver ou l’été !

Ton rôle dans l’équipe: Je fais partie de l’équipe des petits déjs, je fais donc en sorte qu’on ait tous un sourire le matin des CM grâce au café et aux petites collations.



Ta chanson: Que Viva de Poirier feat. Boogat

Pourquoi? Cette chanson du rappeur Montréalais Boogat, produite par Poirier (mtlcm.co/CM06, #CMplay), représente toute la diversité de Montréal en 3m41s bien rythmées!

Ton rôle dans l’équipe: Je suis l’hôte et l’un des cofondateurs du chapitre montréalais de CreativeMornings.

Ta chanson: Montréal -40ºC du groupe Malajube

Pourquoi? C’est une de mes chansons préférées: elle représente magnifiquement bien la froideur de l’hiver et personnifie Montréal comme une belle âme qu’on aimerait conquérir. Aussi, les paroles me font sourire et oublier que la belle neige se transforme trop vite en «gadoue» !

Ton rôle dans l’équipe: Je suis une genre de ninja/chargée de projet GRC! Je ne suis plus stagiaire, mais je continue à aider lors des événements et je fais l’infolettre. Je vais prochainement me charger de l’organisation des Grandes Rencontres Créatives.

Notre prochain événement aura lieu le 23 décembre 2016. Suivez la page Facebook de CreativeMornings/Montréal pour être informé des détails!

Texte: Sarah Meublat

Traduction française (Alessandra Cerroni et Tora Chirila): Annie Ouellet

Illustration: Stefano di Lollo