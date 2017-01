11 restaurants à ne pas rater dans les Cantons-de-l'est

Du grand art, en cuisine et dans toutes les prestations de ce renommé membre de Relais et Châteaux. Le site, le lac devant les fenêtres et cet heureux mélange d’une propriété qui conserve son charme historique avec tous les équipements modernes possibles, rendent chaque instant ici magique. Le manoir réussit la prouesse d’être à la fois un lieu exceptionnel, de grande classe et tout en restant convivial, mettant ses invités à l’aise. C’est aussi le cas dans la salle à manger où les chefs Roland Ménard et Francis Wolfe utilisent de somptueux ingrédients locaux et revisitent des classiques des cuisines québécoise et française.