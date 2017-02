6 restos dans Homa

Avec des soirées thématiques variées, comme ses lundis soirs tartares à prix doux, ce bistro vaut le détour. Les portions sont plus que généreuses et on aime particulièrement le fait que les produits locaux soient à l’honneur. On y déguste de la viande sous différentes formes (mais pas de bœuf): côtes levées de bison, bavette de cheval, hamburger de sanglier braisé ou effiloché de cerf. L’accueil et le service sont à la fois sympathiques et très professionnels, ce qui rend cette adresse encore plus charmante.

