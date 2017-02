Des activités originales pour la St-Valentin

Plusieurs artisans talentueux de notre région vous proposent des desserts et chocolats divins. On craque pour le dôme framboise de la chocolaterie Raffin et le gâteau Diamant noir à la mousse truffée, pralinée noisettes et caramel fleur de sel de la Fabrique Sucrée à Québec.

Chocolaterie Raffin sur la Boutique Voir

La Fabrique Sucrée sur la Boutique Voir