Griffintown en sept lieux gastronomiques

Très original et tendance, ce restaurant utilise le miel de ses ruches et pige des légumes et plantes aromatiques dans son potager urbain. Les convives choisissent entre un menu de trois ou cinq services, avec ou sans accords de vins, à prix fixes. S’ensuit une enfilade de plats colorés et savoureux qui mettent en vedette des ingrédients frais provenant de l’agriculture biologique. Beaucoup de légumes, mais aussi du poisson, des fruits de mer et de la volaille. Les plats changent au gré de la disponibilité des produits et de l’imagination du chef.

