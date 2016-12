Les restaurants ouverts le 31 décembre à Montréal

Le soir du 31 décembre, le réputé «apportez votre vin» du Mile-End, l’un des seuls du quartier, proposera une décadente table d’hôte de 6 services sous le thème «terre et mer». Voici quelques aperçus du menu : huîtres des Maritimes avec bavarois de saumon et caviar ; terrine de foie gras au porto avec pain d’épices et prosciutto de canard ; raviole de pintade confite avec sabayon de cèpes; risotto de homard et truffe… 95$ par convive.