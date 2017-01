6 restaurants où célébrer le Nouvel An chinois

La populaire Maison Kam Fung est une destination de choix pour les amateurs de cuisines cantonaise et séchouanaise de bonne qualité et à prix modique. On aime la longue liste de recettes déclinées en version poulet/bœuf/porc, le riz bien collant, le canard de Pékin, les tendres raviolis, les poissons puisés à même l’aquarium de la maison, les plats de nouilles sautées et, bien sûr, les plateaux roulants de dim sum qui zigzaguent entre les tables le week-end et les midis. Les plus téméraires et les habitués en auront également plein les papilles avec le ragoût d’estomac de bœuf, les ergots de coq ou les tripes de porc en sauce piquante.

