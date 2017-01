11 adresses où souper dans le Vieux-Montréal pendant l'Igloofest

La «formule» est relativement simple: une douzaine de petits plats et d’entrées qui varient au gré des humeurs du chef et qu’on peut assortir ou non avec les excellents vins (faibles en sulfites) qu’un sommelier bien avisé nous propose. Porcelet et ragoût d’avoine nue, cavatelli et collier d’agneau braisé, betterave, cassis et cerf cru, ou truite et vinaigrette moule-estragon, la cuisine y est bonne, belle et imaginative, et le service s’avère à la hauteur des attentes.